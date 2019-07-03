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03 Temmuz 2019, Çarşamba
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Obradovic'in hayatı kitap oldu

Obradovic'in hayatı kitap oldu

Basketbolun yaşayan efsanesi olarak gösterilen Beko'nun başantrenörü 'in hayatını anlatan "" kitabı satışa çıktı

Beko Erkek Takımı Başantrenörü 'in hayatını anlatan kitap, satışa sunuldu.

Kazandığı 9 Avrupa Ligi kupasıyla basketbolun yaşayan efsanesi olarak gösterilen 59 yaşındaki Obradovic'in hayatı, Fanatik Kitap bünyesinde, "" ismiyle Gökhan German ve Hamit Turhan'ın kalemiyle yazıldı.

Obradovic'in doğumundan basketbola başlamasına, milli formayı giymesinden antrenörlük yıllarına kadar hayatı, başarıları kitapta anlatılıyor. Obradovic'i yakından tanıyan spor dünyasının önemli isimlerinin görüşlerinin de yer aldığı kitapta özel fotoğraflar da bulunuyor.

Başantrenör Obradovic, 2013 yılında çalıştırmaya başladığı Fenerbahçe'yle 1 Avrupa Ligi, 4 lig şampiyonluğu, 3 , 2 olmak üzere 10 kupa kazandı.

  1. 03.07.2019
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