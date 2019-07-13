Garry Rodrigues: Şampiyonluk için her şeyi yapacağım - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
13 Temmuz 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Garry Rodrigues: Şampiyonluk için her şeyi yapacağım

: Şampiyonluk için her şeyi yapacağım

Garry Rodrigues: Şampiyonluk için her şeyi yapacağım

'nin kadrosuna kattığı , kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu sarı-lacivertlilerde şampiyonluk yaşamak istediğini ve bunun için de elinden gelen her şeyi yapacağını dile getirdi.

'nin Al Ittihad'dan ettiği Yeşil Burun Adalı , ilk açıklamalarını yaptı.

Bir dönem forması da giyen yıldız futbolcu kulüp televizyonunda canlı yayına çıkarak transferle ilgili görüşlerini dile getirdi. Ligde şampiyonluk yaşamak istediğini söyleyen Rodrigues, şunları ifade etti;

"Fenerbahçe'ye burada dönmemde bana fırsat tanıdığı için teşekkür ediyorum. Burada şampiyon olmak için elimden geleni yapacağım. Fenerbahçe gibi büyük takımların amacı şampiyon olmaktır, benim amacım da şampiyon olmak. Bu doğrultuda elimizden geleni yapacağız. Taraftarlar da bana desteğini gösteriyor."

  1. 13.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Garry Rodrigues: Şampiyonluk için her şeyi yapacağım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN