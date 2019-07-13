Garry Rodrigues: Şampiyonluk için her şeyi yapacağım
Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Garry Rodrigues, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu sarı-lacivertlilerde şampiyonluk yaşamak istediğini ve bunun için de elinden gelen her şeyi yapacağını dile getirdi.
Fenerbahçe'nin Al Ittihad'dan transfer ettiği Yeşil Burun Adalı Garry Rodrigues, ilk açıklamalarını yaptı.
Bir dönem Galatasaray forması da giyen yıldız futbolcu kulüp televizyonunda canlı yayına çıkarak transferle ilgili görüşlerini dile getirdi. Ligde şampiyonluk yaşamak istediğini söyleyen Rodrigues, şunları ifade etti;
"Fenerbahçe'ye burada dönmemde bana fırsat tanıdığı için teşekkür ediyorum. Burada şampiyon olmak için elimden geleni yapacağım. Fenerbahçe gibi büyük takımların amacı şampiyon olmaktır, benim amacım da şampiyon olmak. Bu doğrultuda elimizden geleni yapacağız. Taraftarlar da bana desteğini gösteriyor."
- 13.07.2019
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misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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