Fenerbahçe Garry Rodrigues'i açıkladı

Sarı-lacivertli takım geçtiğimiz günlerde anlaşmaya vardığı ve İstanbul'a getirdiği Garry Rodrigues'i renklerine bağladı. Sarı-lacivertli kulüp, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla iki yıl kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Fenerbahçe Rodrigues için kiralama bedeli ödemeyecek.

28 yaşındaki Yeşil Burun Adalı futbolcu geçtiğimiz sezonun ortasında Galatasaray'dan Al Ittihad'a transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, oyuncunun Fenerbahçe'ye transferi sonrası yıldız ismi eleştiri yağmuruna tutmuş ve Instagram hesabını şikayet ederek kapattırmıştı.

Sol kanatta forma giyen 1.73 boyundaki Rodrigues, sürati ve çalım özelliğiyle dikkat çekiyor.