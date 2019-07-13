Fenerbahçe Garry Rodrigues'i açıkladı
Fenerbahçe daha önce İstanbul'a getirdiği Yeşil Burun Adalı futbolcu Garry Rodrigues'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla iki yıl kiralık olarak renklerine bağladığını açıkladı.
Sarı-lacivertli takım geçtiğimiz günlerde anlaşmaya vardığı ve İstanbul'a getirdiği Garry Rodrigues'i renklerine bağladı. Sarı-lacivertli kulüp, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla iki yıl kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Fenerbahçe Rodrigues için kiralama bedeli ödemeyecek.
28 yaşındaki Yeşil Burun Adalı futbolcu geçtiğimiz sezonun ortasında Galatasaray'dan Al Ittihad'a transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, oyuncunun Fenerbahçe'ye transferi sonrası yıldız ismi eleştiri yağmuruna tutmuş ve Instagram hesabını şikayet ederek kapattırmıştı.
Sol kanatta forma giyen 1.73 boyundaki Rodrigues, sürati ve çalım özelliğiyle dikkat çekiyor.
- 13.07.2019
- Güncelleme: 13.07.2019 10:06
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Martin Skrtel'den Fenerbahçe sözleri
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR DÖNÜŞÜ OLMASINDA FENERBAHÇEYE NEREYE GİDERSE GİTSİN.
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Koscielny Arsenal'in kampına katılmadı
Toplam 2
Yorum
kaya gel be zalımın oğlu
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Yevhen Konoplyanka kimdir? Yaşı, kariyeri, yaşamı... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
alik konoplanka eski formundan çok uzakta düşüş var gerek yok fos boş transfer gereksiz. paralar boşa gider.
Fenerbahçe Garry Rodrigues'i açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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