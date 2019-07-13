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13 Temmuz 2019, Cumartesi
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'i açıkladı

Fenerbahçe Garry Rodrigues'i açıkladı

daha önce 'a getirdiği Yeşil Burun Adalı futbolcu 'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla iki yıl kiralık olarak renklerine bağladığını açıkladı.

Sarı-lacivertli takım geçtiğimiz günlerde anlaşmaya vardığı ve 'a getirdiği 'i renklerine bağladı. Sarı-lacivertli kulüp, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla iki yıl kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Rodrigues için kiralama bedeli ödemeyecek.

28 yaşındaki Yeşil Burun Adalı futbolcu geçtiğimiz sezonun ortasında Galatasaray'dan Al Ittihad'a transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, oyuncunun Fenerbahçe'ye transferi sonrası yıldız ismi eleştiri yağmuruna tutmuş ve Instagram hesabını şikayet ederek kapattırmıştı.

Sol kanatta forma giyen 1.73 boyundaki Rodrigues, sürati ve çalım özelliğiyle dikkat çekiyor.

Fenerbahçe Garry Rodrigues transferini bu video ile duyurdu

  1. 13.07.2019
  2. Güncelleme: 13.07.2019 10:06
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