Fenerbahçeli yıldıza Emre Belözoğlu müjdesi!
Sarı-lacivertlilerin genç orta sahası Oğuz Kağan Güçtekin, idol olarak gördüğü Emre Belözoğlu ile buluşuyor. Yıllardır Emre ile iletişim halinde olan Oğuz Kağan, örnek aldığı yıldız oyuncuyla aynı takımda yer alacak.
Daha önce sakatlığında Emre Belözoğlu tarafından telefonla aranan ve bizzat ziyaret edilen 20 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda hayallerine kavuşacak. Emre'nin de, tarzını çok beğendiği Oğuz Kağan'a yardımcı olması bekleniyor.
ELJIF ELMAS FARKLI
Fenerbahçe'de kadrodaki genç yıldızlar arasında Eljif Elmas'ın yeri oldukça farklı. Sarı-lacivertlilerde artık yıldız statüsünde olan Eljif, iyi bir teklif gelmesi halinde veda edecek.Şu anda Avrupa'nın dev kulüpleri tarafından izlenen 19 yaşındaki orta saha, takımda kalırsa ilk 11 için en önemli alternatiflerinden biri olacak.
ÖLÇÜM VE İDMAN
Sarı-lacivertlilerde tüm futbolcuların değerlerini gösteren bir takım ölçümler yapılacak.Bu ölçümler, kamptaki antrenmanların şiddetini belirleyecek. Her antrenman sonrası futbolculardan alınacak kan örnekleri ile yorgunluk seviyeleri tespit edilecek ve çalışmaların dozajı buna göre artacak.
Teknik direktör Yanal'ın özellikle sezon öncesi antrenmanlarında ciddi bir tempo yaptığı biliniyor. Çarşamba günü başlayacak Topuk Yaylası kampında da sarı-lacivertlilerin fiziksel açıdan oldukça zorlayıcı bir kamp dönemi bekliyor.
- 01.07.2019
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Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Fenerbahçeli yıldıza Emre Belözoğlu müjdesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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