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01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Fenerbahçeli yıldıza müjdesi!

Fenerbahçeli yıldıza Emre Belözoğlu müjdesi!

Sarı-lacivertlilerin genç orta sahası Güçtekin, idol olarak gördüğü ile buluşuyor. Yıllardır Emre ile iletişim halinde olan Oğuz Kağan, örnek aldığı yıldız oyuncuyla aynı takımda yer alacak.

Daha önce sakatlığında tarafından telefonla aranan ve bizzat ziyaret edilen 20 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda hayallerine kavuşacak. Emre'nin de, tarzını çok beğendiği 'a yardımcı olması bekleniyor.

ELJIF ELMAS FARKLI

'de kadrodaki genç yıldızlar arasında Eljif Elmas'ın yeri oldukça farklı. Sarı-lacivertlilerde artık yıldız statüsünde olan Eljif, iyi bir teklif gelmesi halinde veda edecek.Şu anda Avrupa'nın dev kulüpleri tarafından izlenen 19 yaşındaki orta saha, takımda kalırsa ilk 11 için en önemli alternatiflerinden biri olacak.

ÖLÇÜM VE İDMAN

Sarı-lacivertlilerde tüm futbolcuların değerlerini gösteren bir takım ölçümler yapılacak.Bu ölçümler, kamptaki antrenmanların şiddetini belirleyecek. Her antrenman sonrası futbolculardan alınacak kan örnekleri ile yorgunluk seviyeleri tespit edilecek ve çalışmaların dozajı buna göre artacak.

Teknik direktör Yanal'ın özellikle sezon öncesi antrenmanlarında ciddi bir tempo yaptığı biliniyor. Çarşamba günü başlayacak kampında da sarı-lacivertlilerin fiziksel açıdan oldukça zorlayıcı bir kamp dönemi bekliyor.

  1. 01.07.2019
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