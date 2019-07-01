Fenerbahçe'de Kolarov olmazsa o yıldız gelecek!

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sırp sol bek Aleksandar Kolarov ile anlaşılmasına rağmen Roma'nın bonservis konusunda diretmesi sebebiyle bu bölge için alternatif arayışına giren Fenerbahçe, aradığı oyuncuyu buldu.