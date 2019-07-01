Fenerbahçe'de Kolarov olmazsa o yıldız gelecek! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'de Kolarov olmazsa o yıldız gelecek!

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sırp sol bek Aleksandar Kolarov ile anlaşılmasına rağmen Roma'nın bonservis konusunda diretmesi sebebiyle bu bölge için alternatif arayışına giren Fenerbahçe, aradığı oyuncuyu buldu.

1 Temmuz 2019 Pazartesi 11:58
Fenerbahçe'de Kolarov olmazsa o yıldız gelecek!

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe'de gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

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Fenerbahçe'de Kolarov olmazsa o yıldız gelecek!

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Sarı-Lacivertliler, Murat Sağlam ve Max Kruse'yi renklerine bağladı.

Fenerbahçe'de Kolarov olmazsa o yıldız gelecek!

Her mevkiye oyuncu bakan Kanarya'da Ljubomir Fejsa, Emre Belözoğlu ve Altay Bayındır transferlerinin de açıklanması an meselesi.

Fenerbahçe'de Kolarov olmazsa o yıldız gelecek!

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı oyunculardan birisi de Roma'nın yıldız futbolcusu Aleksandar Kolarov...

Fenerbahçe'de Kolarov olmazsa o yıldız gelecek!

Sırp sol bek ile her konuda anlaşma sağlayan Sarı-Lacivertliler, Roma'nın bonservis konusunda diretmesi sebebiyle Kolarov'un yerine alternatif arayışlarına girdi.

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