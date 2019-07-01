Kruse'nin sözleşmesine 'kumar' maddesi! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Temmuz 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Kruse'nin sözleşmesine 'kumar' maddesi!

Kruse'nin sözleşmesine 'kumar' maddesi!

Gelecek sezona iddialı bir kadroyla giriş yapmak isteyen Fenerbahçe, transferde ilk olarak Max Kruse'ye imza attırdı. Yıldız futbolcu üç sezon çubuklu formayı terletecek. Aynı zamanda profesyone poker oyuncusu da olan Kruse, Fenerbahçe ile olan sözleşmesine bu konuyla ilgili madde ekletti. İşte Kruse'nin sözleşme şartları...
1 Temmuz 2019 Pazartesi 09:24 Güncelleme: 01.07.2019 10:20
Kruse'nin sözleşmesine 'kumar' maddesi!

Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde transfer bombasını patlattı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kruse'nin sözleşmesine 'kumar' maddesi!

Alman forvet Max Kruse ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Kruse'nin sözleşmesine 'kumar' maddesi!

Kruse'nin sözleşme detayları da ortaya çıkmaya başladı.

Kruse'nin sözleşmesine 'kumar' maddesi!

Max Kruse'nin kazanacağı paranın yanı sıra sözleşmesine özel maddeler de koydurduğu öğrenildi.

Kruse'nin sözleşmesine 'kumar' maddesi!

Sabah'ta yer alan haberde profesyonel poker oyuncusu da olan ve bu tutkusu ile sıkça eleştirilen Alman futbolcunun anlaşmasında bu konuyla ilgili madde olduğu öğrenildi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN