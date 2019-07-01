Gelecek sezona iddialı bir kadroyla giriş yapmak isteyen Fenerbahçe, transferde ilk olarak Max Kruse'ye imza attırdı. Yıldız futbolcu üç sezon çubuklu formayı terletecek. Aynı zamanda profesyone poker oyuncusu da olan Kruse, Fenerbahçe ile olan sözleşmesine bu konuyla ilgili madde ekletti. İşte Kruse'nin sözleşme şartları...
1 Temmuz 2019 Pazartesi 09:24
Güncelleme: 01.07.2019 10:20
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Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde transfer bombasını patlattı...
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Alman forvet Max Kruse ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.
Kruse'nin sözleşme detayları da ortaya çıkmaya başladı.
Max Kruse'nin kazanacağı paranın yanı sıra sözleşmesine özel maddeler de koydurduğu öğrenildi.
Sabah'ta yer alan haberde profesyonel poker oyuncusu da olan ve bu tutkusu ile sıkça eleştirilen Alman futbolcunun anlaşmasında bu konuyla ilgili madde olduğu öğrenildi.