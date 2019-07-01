Kruse'nin sözleşmesine 'kumar' maddesi!

Gelecek sezona iddialı bir kadroyla giriş yapmak isteyen Fenerbahçe, transferde ilk olarak Max Kruse'ye imza attırdı. Yıldız futbolcu üç sezon çubuklu formayı terletecek. Aynı zamanda profesyone poker oyuncusu da olan Kruse, Fenerbahçe ile olan sözleşmesine bu konuyla ilgili madde ekletti. İşte Kruse'nin sözleşme şartları...

1 Temmuz 2019 Pazartesi 09:24 Güncelleme: 01.07.2019 10:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





