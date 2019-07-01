Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor! Fransızlar duyurdu

Transfer çalışmaları sürdüren Fenerbahçe, Max Kruse'den sonra bir yıldıza daha imza attırmak üzere... Fransız basınında çıkan haberlere göre yıldız futbolcu önümüzdeki hafta sağlık kontrolünden geçmek için İstanbul'a gelecek...

1 Temmuz 2019 Pazartesi 08:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





