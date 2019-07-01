Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor! Fransızlar duyurdu
Transfer çalışmaları sürdüren Fenerbahçe, Max Kruse'den sonra bir yıldıza daha imza attırmak üzere... Fransız basınında çıkan haberlere göre yıldız futbolcu önümüzdeki hafta sağlık kontrolünden geçmek için İstanbul'a gelecek...
1 Temmuz 2019 Pazartesi 08:56
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Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Max Kruse'den sonra yeni bombaların peşine düştü.
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Galatasaray'dan ayrılan Garry Rodrigues için girişimler devam ederken gündeme bomba bir isim geldi.
Sarı-lacivertlilerin Marsilya'dan ayrılmak isteyen Luis Gustavo'nun peşine düştüğü belirtildi.
Uzun süredir Ljubomir Fejsa ile dirsek temasında olan Fenerbahçe, Benfica ile bu transferde yol alamayınca rotasını Marsilya'ya çevirdi.
Altın günlerini Bayern'de geçiren Gustavo son iki yıldır Fransız takımının formasını terletiyor.