Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor! Fransızlar duyurdu - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor! Fransızlar duyurdu

Transfer çalışmaları sürdüren Fenerbahçe, Max Kruse'den sonra bir yıldıza daha imza attırmak üzere... Fransız basınında çıkan haberlere göre yıldız futbolcu önümüzdeki hafta sağlık kontrolünden geçmek için İstanbul'a gelecek...
1 Temmuz 2019 Pazartesi 08:56
Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor! Fransızlar duyurdu

Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Max Kruse'den sonra yeni bombaların peşine düştü.

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Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor! Fransızlar duyurdu

Galatasaray'dan ayrılan Garry Rodrigues için girişimler devam ederken gündeme bomba bir isim geldi.

Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor! Fransızlar duyurdu

Sarı-lacivertlilerin Marsilya'dan ayrılmak isteyen Luis Gustavo'nun peşine düştüğü belirtildi.

Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor! Fransızlar duyurdu

Uzun süredir Ljubomir Fejsa ile dirsek temasında olan Fenerbahçe, Benfica ile bu transferde yol alamayınca rotasını Marsilya'ya çevirdi.

Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor! Fransızlar duyurdu

Altın günlerini Bayern'de geçiren Gustavo son iki yıldır Fransız takımının formasını terletiyor.

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