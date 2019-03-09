Fenerbahçe'de şok sakatlık! Mehmet Topal Başakşehir kadrosundan çıkarıldı...
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçından önce kritik bir gelişme yaşandı. Son dakika bilgisine göre sakatlanan Mehmet Topal'ın kadrodan çıkarıldığı bildirildi.
Son dakika bilgisine göre; Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak en önemli karşılaşması olan Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçı öncesi şok gelişme... Sarı lacivertlilerde Mehmet Topal, Başakşehir mücadelesi öncesi kadrodan çıkarıldı... Sakatlığı bulunan 33 yaşındaki oyuncunun yapılan son kontrollerinin ardından oynamaması gerektiği sonucuna varıldı ve Başakşehir maç kadrosundan çıkartıldı.
SİVAS MAÇINA YETİŞİYOR
Ligin 24'üncü haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçtan bu yana arka adalesinde çekme bulunan tecrübeli futbolcunun sakatlığının çok ciddi olmadığı öğrenilirken önümüzdeki hafta oynanacak Demir Grup Sivasspor maçında forma giyebileceği kaydedildi.
- 09.03.2019
- Güncelleme: 09.03.2019 14:03
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uzman analist gecen yıl başakşehiri yendik gs, ondan önceki sene yendik bjk şampiyon oldu.
Fenerbahçe'de şok sakatlık! Mehmet Topal Başakşehir kadrosundan çıkarıldı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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