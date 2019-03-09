Fenerbahçe'de şok sakatlık! Mehmet Topal Başakşehir kadrosundan çıkarıldı...
09 Mart 2019, Cumartesi
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'de şok ! kadrosundan çıkarıldı...

Fenerbahçe'de şok sakatlık! Mehmet Topal Başakşehir kadrosundan çıkarıldı...

'in 25. haftasında oynanacak Medipol - maçından önce kritik bir gelişme yaşandı. Son dakika bilgisine göre sakatlanan 'ın kadrodan çıkarıldığı bildirildi.

Son dakika bilgisine göre; 'in 25. haftasında oynanacak en önemli karşılaşması olan Medipol - maçı öncesi şok gelişme... Sarı lacivertlilerde , Başakşehir mücadelesi öncesi kadrodan çıkarıldı... Sakatlığı bulunan 33 yaşındaki oyuncunun yapılan son kontrollerinin ardından oynamaması gerektiği sonucuna varıldı ve Başakşehir maç kadrosundan çıkartıldı.

Fenerbahçe'de Mehmet Topal Medipol Başakşehir maçı kadrosundan çıkarıldı

SİVAS MAÇINA YETİŞİYOR

Ligin 24'üncü haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçtan bu yana arka adalesinde çekme bulunan tecrübeli futbolcunun sakatlığının çok ciddi olmadığı öğrenilirken önümüzdeki hafta oynanacak Demir Grup Sivasspor maçında forma giyebileceği kaydedildi.

  1. 09.03.2019
  2. Güncelleme: 09.03.2019 14:03
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