Fenerbahçe kararı verildi! Arda Turan ve Emre Belözoğlu... - Fotomaç
09 Mart 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe kararı verildi! Arda Turan ve Emre Belözoğlu... 

Medipol Başakşehir, evinde son yenilgisini 5 maç (99 gün) öncesindeki Sivasspor mücadelesinde 1-0'lık skorla yaşadı. Turuncu lacivertliler ayrıca, bugüne dek kendi sahalarında Fenerbahçe ile oynadıkları 12 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Şimdi ise iki takım tekrar karşı karşıya...

9 Mart 2019 Cumartesi 12:09 Güncelleme: 09.03.2019 12:26
Fenerbahçe kararı verildi! Arda Turan ve Emre Belözoğlu...

Başakşehir'in evinde konuk edeceği Fenerbahçe son hazırlıklarını yaptı ve bu maça mutlak galibiyet parolası ile çıkacak...

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Fenerbahçe kararı verildi! Arda Turan ve Emre Belözoğlu...

Teknik direktör Ersun Yanal kafasındaki ilk 11'i tamamladı. Diğer yandan şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyen Başakşehir'de ilk 11 tamam...

İŞTE ERSUN YANAL'IN İLK 11'İ! TIKLAYIN...

Fenerbahçe kararı verildi! Arda Turan ve Emre Belözoğlu...

Tenik direktör Abdullah Avcı, ligin ikinci yarısında aldığı sonuçlarla toparlanmış bir görüntü veren Fenerbahçe karşısında işini şansa bırakmayacak bir ilk 11 hazırladı.

Fenerbahçe kararı verildi! Arda Turan ve Emre Belözoğlu...

Peki maça damga vuracak bir oyuncu da var mı? Tansiyonu da yüksek geçmesi beklenen bu mücadelede Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe maçını kazanacağını düşündüğü, kafasındaki ilk 11'de yer alan isimler şöyle;

Fenerbahçe kararı verildi! Arda Turan ve Emre Belözoğlu...

Mert Günok

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