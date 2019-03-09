Fenerbahçe kararı verildi! Arda Turan ve Emre Belözoğlu...
Medipol Başakşehir, evinde son yenilgisini 5 maç (99 gün) öncesindeki Sivasspor mücadelesinde 1-0'lık skorla yaşadı. Turuncu lacivertliler ayrıca, bugüne dek kendi sahalarında Fenerbahçe ile oynadıkları 12 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Şimdi ise iki takım tekrar karşı karşıya...
Teknik direktör Ersun Yanal kafasındaki ilk 11'i tamamladı. Diğer yandan şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyen Başakşehir'de ilk 11 tamam...
İŞTE ERSUN YANAL'IN İLK 11'İ! TIKLAYIN...