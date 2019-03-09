Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yerlerini dolduramadığı oyuncular

SERGEN YALÇIN | 1997-98 sezonunun başında 5 milyon dolar karşılığında İstanbulspor'a transfer oldu. Beşiktaş ondan sonra birçok 10 numara transfer etti. Yordan Letchkov, Ayhan Akman ve Zoubeyir Baya'yla doldurmaya çalıştı ama başaramadı. Beş sene sonra da Sergen Beşiktaş'a döndü ve 100. yıl şampiyonluğunun baş mimarı oldu.