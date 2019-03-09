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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yerlerini dolduramadığı oyuncular
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yerlerini bir türlü dolduramadığı o unutulmaz isimleri sizin için derledik.
9 Mart 2019 Cumartesi 01:44
Güncelleme: 09.03.2019 01:49
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SERGEN YALÇIN | 1997-98 sezonunun başında 5 milyon dolar karşılığında İstanbulspor'a transfer oldu. Beşiktaş ondan sonra birçok 10 numara transfer etti. Yordan Letchkov, Ayhan Akman ve Zoubeyir Baya'yla doldurmaya çalıştı ama başaramadı. Beş sene sonra da Sergen Beşiktaş'a döndü ve 100. yıl şampiyonluğunun baş mimarı oldu.
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NİHAT KAHVECİ | 2001-02 sezonunun başında "Nihat'ı satan şampiyonluğu satar" başlıklarıyla Real Sociedad'ın yolunu tutan Nihat Kahveci, La Liga'da 2002-03'te gol krallığında Ronaldo'nun ardından ikinci olmuş, Real Sociedad'da şampiyonluğu kıl payı kaçırmıştı. Beşiktaş ise 2001-2002 sezonunun ilk yarısını lider bitirse de, ikinci yarıda Nihat'ın yokluğunu çok hissetmiş ve ligi üçüncü sırada bitirmişti.
İLHAN MANSIZ | 2003-04 sezonunun ilk yarısını Fenerbahçe'nin 8 puan önünde kapatan Beşiktaş, İlhan Mansız'ı 5 milyon dolar karşılığında Japonya'ya göndermiş, yerineyse Adrian Ilie'yi almıştı. Sezon sonunda ise büyük bir çöküş yaşayan siyah-beyazlılar, sezonu üçüncü bitirmişlerdi.
BOBO | 2005 - 2011 Beşiktaş'ta 83 gol atan Bobo, 2011-2012 sezonunun başında Cruzeiro'ya bonservissiz bir şekilde gitti. Yerine iki sezon oynayan Hugo Almeida'ysa Bobo kadar başarılı olamadı.
FABIAN ERNST | 2012-13 sezonunun başında "Feda" diyen ve yüksek maliyetli oyuncularıyla yollarını ayıran Beşiktaş'ta, gönderilen isimlerden biri de Ernst'ti. Samet Aybaba, "Ernst de koşar Hasan Türk de koşar" dese de, sezon sonunda meselenin sadece koşmaktan ibaret olmadığı anlaşılacaktı.