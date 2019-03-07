Ersun Yanal'dan iki yıldıza kesik! İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i - Fotomaç
07 Mart 2019, Perşembe
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Ersun Yanal'dan iki yıldıza kesik! İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe Fatih Terim Stadı'nda lider Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde kritik maç öncesi Ersun Yanal kadrosunu belirlemeye başladı. İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısındaki muhtemel 11'i...

7 Mart 2019 Perşembe 23:24 Güncelleme: 07.03.2019 23:24
Ersun Yanal'dan iki yıldıza kesik! İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i

Fenerbahçe, cumartesi günü oynayacağı Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.

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Ersun Yanal'dan iki yıldıza kesik! İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i

Teknik direktör Ersun Yanal, kritik maç öncesinde sahaya süreceği 11'i netleştirmeye başladı.

Ersun Yanal'dan iki yıldıza kesik! İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i

Yanal'ın kafasındaki soru işaretlerinden bir tanesi sağ kanatta kimi oynatacağı...

Ersun Yanal'dan iki yıldıza kesik! İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i

İkinci yarının formda isimlerinden Dirar'ın sakatlığı sürüyor... Faslı futbolcunun Başakşehir karşısında oynama ihtimali çok düşük.

Ersun Yanal'dan iki yıldıza kesik! İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i

Bu yüzden Ersun Yanal, Başakşehir maçı öncesi planlarını Dirar'ın oynamaması ihtimali üzerine kurdu.

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