Fenerbahçe Türk derbisinde Darüşşafaka'ya konuk olacak
21 Şubat 2019, Perşembe
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Türk derbisinde 'ya konuk olacak

Fenerbahçe Türk derbisinde Darüşşafaka'ya konuk olacak

Euroleague'in 23. haftasında lider Beko, Türk derbisinde yarın deplasmanda ligde son sırada bulunan ile karşılaşacak.

Euroleague'in 23. haftasında , yarın saat 20.15'te Volkswagen Arena'da 'ya konuk olacak. Ligde geride kalan 22 haftada Sarı-lacivertliler 19 galibiyet, 3 mağlubiyetle zirvede bulunurken, Daçka ise 3 galibiyet, 19 mağlubiyetle son sırada yer alıyor.

6. RANDEVU
Darüüşafaka ile Fenerbahçe, Euroleague'de bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Fener 3 kez parkeden galip ayrılırken, Daçka ise 2 kez rakibini mağlup etme başarısı gösterdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçı sarı-lacivertliler 100-79 gibi farklı bir skorla kazandı.
Ligde Fenerbahçe 84.0 sayı ortalamasıyla mücadele ederken, Darüşşafaka ise 75.0 sayı ortalamasıyla oynuyor.

  1. 21.2.2019 09:55
  2. Güncelleme: 21.2.2019 10:01
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