Fenerbahçe Türk derbisinde Darüşşafaka'ya konuk olacak
THY Euroleague'in 23. haftasında lider Fenerbahçe Beko, Türk derbisinde yarın deplasmanda ligde son sırada bulunan Darüşşafaka ile karşılaşacak.
THY Euroleague'in 23. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.15'te Volkswagen Arena'da Darüşşafaka'ya konuk olacak. Ligde geride kalan 22 haftada Sarı-lacivertliler 19 galibiyet, 3 mağlubiyetle zirvede bulunurken, Daçka ise 3 galibiyet, 19 mağlubiyetle son sırada yer alıyor.
6. RANDEVU
Darüüşafaka ile Fenerbahçe, Euroleague'de bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Fener 3 kez parkeden galip ayrılırken, Daçka ise 2 kez rakibini mağlup etme başarısı gösterdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçı sarı-lacivertliler 100-79 gibi farklı bir skorla kazandı.
Ligde Fenerbahçe 84.0 sayı ortalamasıyla mücadele ederken, Darüşşafaka ise 75.0 sayı ortalamasıyla oynuyor.
- 21.2.2019 09:55
- Güncelleme: 21.2.2019 10:01
-
Beşiktaş'ta Tomas Soucek harekâtı
Toplam 2
Yorum
Yalçın BJK ta transfer işine Başkan girmemeli para işlerine kayyum baksın zira para nerde algısı kalkmış olur başkanımızda rahat eder
-
Adem Ljajic’e 10 bin Euro ceza
Toplam 1
Yorum
Neco Şayet sözleşmesinde gebelik yoksa ceza verilsin helal olsun ilk olsun diyelim ancak kimseye ne hikmetse oynamayan bir çoğu defalarca sözleşm
-
Kızsam mı, üzülsem mi?
Toplam 2
Yorum
hagi10 tabi sen ali koçsun yaa senin üzerine laf söylenmez dimi. Herkesin hür idaresi var madem nihat özdemiri suçluyorsun saygı duyucaksın
Fenerbahçe Türk derbisinde Darüşşafaka'ya konuk olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.