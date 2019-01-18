Fenerbahçe yenildi Caps'ler patladı! İşte sosyal medyada yapılan yorumlar
18 Ocak 2019, Cuma
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yenildi Caps'ler patladı! İşte yapılan yorumlar

Fenerbahçe yenildi Caps'ler patladı! İşte sosyal medyada yapılan yorumlar

, 'nda Ümraniyespor'a 1-0 yenilerek taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

'nin Ümraniyespor'a yenilmesi ilginç ve komik paylaşımlar yapılmasına neden oldu. İşte maçtan sonra sosyal medyada yapılan ve size kahkaha attıracak paylaşımlar...

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  1. 18.1.2019 10:39
  2. Güncelleme: 18.1.2019 17:02
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Fenerbahçe yenildi Caps'ler patladı! İşte sosyal medyada yapılan yorumlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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