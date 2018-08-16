Islam Slimani'nin açıklamaları şöyle;



"Milli takımdan arkadaşım Feghouli ile gelmeden önce konuştum, imzadan sonra da beni tebrik etti. Takımda çok fazla Fransızca konuşan var. Ayrıca Portekizce, İngilizce, Arapça konuşabiliyorum. Problem yaşayacağımı sanmıyorum."



"F.Bahçe'ye geldiğim için çok mutluyum. Bana buraya gelme fırsatı bulduğum için Damien'a teşekkür ediyorum. Bu büyük kulübü mutlu edebilmek için her şeyimi vereceğim"



"Biz çok iyi bir takımız. Bu sezon gerçekten iyi şeyler yapabileceğimizi Benfica karşısında gördüm."



"İngiltere'de Portekiz'e göre daha az şans buldum. İklimi ve atmosferi farklı. Her şeyiyle farklı. Sakatlığımın da etkisi vardı Portekiz'deki rakamlara göre daha düşük olmasında"



"Fenerbahçe'de olduğum için mutluyum, tek düşüncem buydu, bunun dışında bir şey düşünmüyorum. Türkiye'deki derbilerin atmosferini biliyorum. Benfica maçının atmosferini gördüm, derbilerde de neler olacağını hayal bile edemiyorum."



"Soldado çok büyük bir oyuncu. Takımın içerisinde rekabetin olması iyi bir şeydir. Bu Fenerbahçe'ye fayda sağlayacaktır"



"90 dakika oynayabilecek durumda mıyım? Buna hocamız karar verecektir. Ben forvet oynuyorum, atabildiğim en çok sayıda gol atmak istiyorum."