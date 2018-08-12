Barış Alıcı’ya büyük destek! – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    ’ya büyük destek!

    Barış Alıcı’ya büyük destek!

    tribünlerinden ’ya oyundan alınırken büyük destek geldi.

    'nin ile karşılaştığı müsabakada 84. dakikada oyundan alınan 'ya tribünlerden destek geldi. Barış saha kenarına gelirken, tezahürat ve alkışlarla yerini Eljif Elmas'a bıraktı. Barış Alıcı oyun içinde gösterdiği performansla taraftar ve teknik heyeti mest etti.
    1. 11.8.2018 23:42
    2. Güncelleme: 12.8.2018 02:00
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