Barış Alıcı’ya büyük destek!
Fenerbahçe tribünlerinden Barış Alıcı’ya oyundan alınırken büyük destek geldi.
- 11.8.2018 23:42
- Güncelleme: 12.8.2018 02:00
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İslam Slimani İstanbul'a geldi
Toplam 14
Yorum
Sez. Arkadaşlar burada Ali Koc başkanın yapacak birşeyi yok, sadece mali durumu düzeltmekden başka. Sayın Aziz Yıldırımın eserleri bu mali tablo.
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Beşiktaş David Ospina'yı bekliyor
Toplam 1
Yorum
u.açar ospina yı istemiyoruz Tolga ondan daha iyi,Mert Günok u alın..
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Rekortmen Kartal
Toplam 1
Yorum
HUS KARAKARTALIMIN BASARILARI DAIM OLSUN BU YILDA
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