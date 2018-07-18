Cifuente'yi İstanbul heyecanı bastı
Ekvador’lu golcü, “Menajerim bana ‘Senin için en iyisini yapacağım’ sözünü verdi. İstanbul’u seviyorum. Fenerbahçe’de oynarsam, dizilerde izlediğim o yerleri tek tek gezeceğim” dedi
Fenerbahçe'nin transfer listesinde adı bulunan Ekvador'lu Jhon Cifuente, gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Universidad Catolica takımında oynayan 25 yaşındaki santrfor, "Ekvador'da doğan her futbolcunun hayalinde Avrupa'da oynamak vardır. İstanbul haberlerini ben de sizin gibi takip ediyorum. Menajerim benimle ayrıntı paylaşmıyor. Onunla yaptığım konuşmalarda bana 'Endişe etme, senin için en iyisini yapacağım' sözünü veriyor" dedi. KULÜBÜNÜN de Fenerbahçe ile ilgili kendisine sorular sorduğunu sözlerine ekleyen Cifuente, "Ben de net olarak bilmiyorum. Tek bildiğim, eğer hayalini kurduğum İstanbul'da oynarsam, dizilerde izlediğim o yerleri tek tek gezeceğim" ifadelerini kullandı. Universidad Catolica'nın hocası Santiago Escobar ise Cifuente için, "Ekvador futbolu onung ibi bir forvet oyuncusuna sahip olduğu için gurur duymalı. Eğer takımdan ayrılacaksa, arkasında üzülmemeli, gittiği yerde başarılı olması için dua edip mutlu olmasını dilemeliyiz" diye konuştu.
20 maçta 22 gol atan Cifuente'nin menajerinin İstanbul'a kadar gelerek Fenerbahçeli yetkililerle görüştüğü iddia edilmişti.
- 18.7.2018
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Toplam 3
Yorum
Servet Servet 30 milyon dan baslar... 30 milyona iyi oyuncular alirirz
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
Fenerli Aziz Yıldırım sayesinde bu hallerdeyiz zaten. Daha doğrusu o zihniyetteki yönetimler sayesinde Türk futbolu bu halde
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
yasinnn sattığın değerde ve sayıda oyuncu alabilirsin gibi bir finasal yaptırım var şuan 1 sene süreli. bu yüzden
Cifuente'yi İstanbul heyecanı bastı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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