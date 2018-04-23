Fenerbahçe Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor'u 4-1 yenerek zirve takibini sürdürdü ve şampiyonluk yolundaki iddiasını son 4 haftaya taşıdı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, 14. dakikada Aatıf Chahechouhe ve 20. dakikada Roberto Soldado'nun golleriyle 2-0 öne geçti. Bu gole Antalyaspor, 36. dakikada Souleymane Doukara ile karşılık verse de Fenerbahçe soyunma odasına 2-1 önde gitti.

Maçın 62. dakikasında Giuliano Victor de Paulo'nun golüyle skoru 3-1'e getiren Fenerbahçe'de skoru belirleyen isim, 90. dakikada attığı golle Mathieu Valbuena oldu ve sarı-lacivertliler sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Puanını 60'a yükselten Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 3, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in ise iki puan gerisinde 4. sırada takibini sürdürdü.

- Üst üste 4. galibiyet

Fenerbahçe, Süper Lig'de üst üste 4. galibiyetini elde etti ve yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

Son olarak Teleset Mobilya Akhisarspor'a kaybeden sarı-lacivertliler, daha sonraki 6 haftada 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

- Beşiktaş ve Şenol Güneş'e tepkiler maç boyu sürdü

Fenerbahçeli taraftarlar, maçın büyük bölümünde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve siyah-beyazlı takım aleyhine tezahüratlarda bulundu.

Maçtan önce Güneş aleyhine tezahüratlar yapan taraftarlar, karşılaşma sırasında da uzun süre tecrübeli teknik adama tepki gösterdi. Maçın büyük bölümünde Beşiktaş aleyhine tezahüratlar da sürdü.

- Janssen 4,5 ay sonra formasına kavuştu

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Vincent Janssen, sakatlığını atlattı ve 4,5 ay sonra formasına kavuştu.

Sezonun ilk yarısında 8 Aralık 2017'de deplasmanda oynanan Bursaspor maçında sakatlanan Janssen, 72. dakikada Soldado'nun yerine oyuna girdi ve Antalyaspor maçıyla sahalara döndü.

- Chahechouhe'dan gollere devam

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Aatıf Chahechouhe, forma giydiği son 3 lig maçında da fileleri havalandırmayı başardı.

Sezonun ilk yarısında skor üretemeyen Chahechouhe, Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor maçlarından sonra Antalyaspor'u da boş geçmeyerek üst üste 3. Süper Lig maçında gol attı. Faslı futbolcu, Osmanlıspor maçında sarı kart cezası nedeniyle sarı-lacivertli formayı giyememişti.

Chahechouhe, Süper Lig'de bu sezon gol sayısını ise 4'e yükseltti.

- Valbuena'dan 2018'de ilk

Valbuena, 2018 yılında ilk kez gol sevinci yaşadı.

Teknik direktör Aykut Kocaman tarafından genelde maçların ikinci yarısında oyuna dahil edilen Valbuena, 18 Aralık 2017'de Kardemir Karabükspor'a gol atmıştı.

Bu maçtan sonra süre bulduğu 9 maçta da fileleri havalandıramayan Fransız futbolcu, suskunluğunu Antalyaspor karşısında bozdu. Valbuena'nın Süper Lig'deki gol sayısı ise 6'ya çıktı.

- Soldado'dan 7. gol

Fenerbahçe'nin İspanyol santrforu Soldado, Antalyaspor filelerini havalandırarak Süper Lig'de 7. kez gol sevinci yaşadı.

Ligin ilk yarısında sadece Demir Grup Sivasspor'a 3 gol atan Soldado, ikinci yarıda ise 3 maçta 4 kez rakip filelere topu gönderdi.

- Dirar'dan Giuliano'nun golüne büyük katkı

Fenerbahçe'nin 3. golünü Giuliano atmasına rağmen, Nabil Dirar'ın katkısı büyük oldu.

Maçın 62. dakikasında kaleciyle karşı karşıya kalan Dirar, kaleye şut çekmek yerine yanındaki Giuliano'ya topu çıkardı. Giuliano da Dirar'dan aldığı topu boş ağlara yolladı.

Brezilyalı futbolcu, takımının galibiyetine 1 golle katkı sağlarken, atılan diğer 3 golün de pasını veren isim olarak dikkati çekti. Giuliano, ligdeki gol sayısını ise 14'e çıkarttı.