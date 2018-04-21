Volkan Demirel'den Beşiktaş yorumu: Bize gelince başka!
Fenerbahçe kaptan Volkan, “emeklerinin çalınmaya çalışıldığını” belirterek, “Daha ağır durumlarda bizi birçok maçı bitirmeye zorladılar. Bu ne ki!” dedi
Çok daha kötü durumlarda "maçı bitirmeye zorlandıklarını" sözlerine ekleyen Volkan, şöyle devam etti: "Bu yaşananların çok çok daha fazlasını başka statlarda yaşadık biz. Sulu derbide (Galatasaray maçı) maçın nasıl bitirildiğini hatırlıyorum. Tüm stadı kafamıza atmaya çalıştılar ama bizi maçı bitirmeye zorladılar. Sonra Trabzon'da bıçak atıldı, görüntüleri bile var. O maçı da nasıl bitirmeye zorlandığımızı herkes gördü."
- 21.4.2018
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PFDK, Fatih Terim'in cezasını açıkladı
Toplam 2
Yorum
Aslan Fatih Terime ceza verenler Fenerbahce trübünlerine saldiran BJKli futbolculara ve Kafasi kanamadan 5 dikis attiran bay Senola ceza yokmu?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
Toplam 2
Yorum
BekoBJK Asıl tehlike bu maçın altında başka bişeyler çıkmazsa. Kral çıplak dicek birileri. Oda ne derseniz bizler taraftar değiliz, sporu bilmiyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
Toplam 2
Yorum
cem bu olaylar hep oluyor yeni fark edilmesi ne acı dır aziz bey proveke demiş playoff da gs maçında benzin istasyonu yakanlar fenerli değilmiii
Volkan Demirel'den Beşiktaş yorumu: Bize gelince başka! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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