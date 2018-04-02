Oy kullanacak üye sayısı belli oldu – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Oy kullanacak üye sayısı belli oldu

    Oy kullanacak üye sayısı belli oldu

    Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli kulübün kongresinde oy kullanabilmek için 25 bin 650 üyenin aidatlarını zamanında yatırdığını söyledi.

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:50
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