Oy kullanacak üye sayısı belli oldu
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli kulübün kongresinde oy kullanabilmek için 25 bin 650 üyenin aidatlarını zamanında yatırdığını söyledi.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:50
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F.Bahçe'den tarihi karar!
Toplam 5
Yorum
Adalet Prim diyorsunuz lakin borçlar yükseliyor. Sonu felaket
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Menajeri taliplerini açıkladı!
Toplam 5
Yorum
wolverine82 15 milyon ve yukarısı bi rakam veriyorlarsa hiç düşünülmemelidir.yerine eğer ki satarlar yusuf yazıcı süper olur
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Menajeri taliplerini açıkladı!
Toplam 5
Yorum
beterali bedavamı oynuyor gönderin daha profosyonel oyuncu alın yıllardır @ nın üzerine çıkamadı tembel teneke ozi
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