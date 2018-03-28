Emre Belözoğlu planı
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yeniden seçilmesi durumunda takımın eski yıldızı Emre Belözoğlu’nu futbolun başına sportif direktör olarak atamayı düşünüyor. Sezon sonunda Başakşehir ile sözleşmesi bitecek olan Emre Belözoğlu ile temasa geçen Yıldırım, en kısa sürede yüz yüze görüşerek işi resmiyete dökmeyi planlıyor...
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın başkanlık seçimi öncesinde futbolcu transferleri dışında başka hedeflerinin de olduğu ortaya çıktı! Başkan Yıldırım'ın sezon sonunda Medipol Başakşehir ile sözleşmesi bitecek olan Emre Belözoğlu'na "Sözleşmeni uzatma. Fenerbahçe ile yeniden beyaz bir sayfa aç" demeye hazırlanıyor.
FUTBOLUN PATRONU OLACAK
Yıldırım'ın Emre Belözoğlu'na gerekli mesajları yolldığı en uygun zamanda kendisiyle bir araya gelerek planlarını aktaracağı ve kendisine sportif direktörlük görevi teklif edeceği öğrenildi.
GEREKLİ ŞARTLAR OLGUNLAŞTI...
Yıldırım'ın bu teklifi Emre'ye daha önce de yaptığı ancak Emre atkif futbolculuk hayatına devam etmek için görevi kabul etmediği biliniyordu. Ancak şimdiki şartlar eskiye nazaran çok daha uygun gözüküyor.
BİLGİSİ VE LİDERLİĞİYLE KATKI VERECEK
Yıldırım'ın Emre Belözoğlu'ndan hem futbol bilgisi, hem de liderlik özellikleriyle yararlanmak istediği, 38 yaşındaki yıldız futbolcunun da bu teklife sıcak bakmasının beklendiği ifade ediliyor.
TAKVİM
FUTBOLUN PATRONU OLACAK
Yıldırım'ın Emre Belözoğlu'na gerekli mesajları yolldığı en uygun zamanda kendisiyle bir araya gelerek planlarını aktaracağı ve kendisine sportif direktörlük görevi teklif edeceği öğrenildi.
GEREKLİ ŞARTLAR OLGUNLAŞTI...
Yıldırım'ın bu teklifi Emre'ye daha önce de yaptığı ancak Emre atkif futbolculuk hayatına devam etmek için görevi kabul etmediği biliniyordu. Ancak şimdiki şartlar eskiye nazaran çok daha uygun gözüküyor.
BİLGİSİ VE LİDERLİĞİYLE KATKI VERECEK
Yıldırım'ın Emre Belözoğlu'ndan hem futbol bilgisi, hem de liderlik özellikleriyle yararlanmak istediği, 38 yaşındaki yıldız futbolcunun da bu teklife sıcak bakmasının beklendiği ifade ediliyor.
TAKVİM
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 08:06
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