Emre Belözoğlu planı – Fotomaç – 28 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Mart 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    planı

    <a href="/index/emre_belozoglu?id=b2f8299b-0757-4a0d-8511-b4ca981c73ca" class="" rel="tag">Emre Belözoğlu</a> planı

    Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yeniden seçilmesi durumunda takımın eski yıldızı ’nu futbolun başına sportif direktör olarak atamayı düşünüyor. Sezon sonunda Başakşehir ile sözleşmesi bitecek olan ile temasa geçen Yıldırım, en kısa sürede yüz yüze görüşerek işi resmiyete dökmeyi planlıyor...

    Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın başkanlık seçimi öncesinde futbolcu transferleri dışında başka hedeflerinin de olduğu ortaya çıktı! Başkan Yıldırım'ın sezon sonunda Medipol Başakşehir ile sözleşmesi bitecek olan Emre Belözoğlu'na "Sözleşmeni uzatma. Fenerbahçe ile yeniden beyaz bir sayfa aç" demeye hazırlanıyor.

    FUTBOLUN PATRONU OLACAK
    Yıldırım'ın Emre Belözoğlu'na gerekli mesajları yolldığı en uygun zamanda kendisiyle bir araya gelerek planlarını aktaracağı ve kendisine sportif direktörlük görevi teklif edeceği öğrenildi.

    GEREKLİ ŞARTLAR OLGUNLAŞTI...
    Yıldırım'ın bu teklifi Emre'ye daha önce de yaptığı ancak Emre atkif futbolculuk hayatına devam etmek için görevi kabul etmediği biliniyordu. Ancak şimdiki şartlar eskiye nazaran çok daha uygun gözüküyor.

    BİLGİSİ VE LİDERLİĞİYLE KATKI VERECEK
    Yıldırım'ın Emre Belözoğlu'ndan hem bilgisi, hem de liderlik özellikleriyle yararlanmak istediği, 38 yaşındaki yıldız futbolcunun da bu teklife sıcak bakmasının beklendiği ifade ediliyor.

    TAKVİM
    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 08:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    planı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN