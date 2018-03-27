Kocaman Alper'i devşiriyor! – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    Kocaman Alper'i devşiriyor!

    Kocaman Alper'i devşiriyor!

    Aykut Kocaman ön libero olarak alınıp önce kanatta, kendisi göreve geldikten sonra da ikinci forvette görev yapan milli yıldızı idmanlarda santrfor bölgesinde değerlendiriyor. Alper'e gole dönük çalışmalar yaptırılıyor.

    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 20:22
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