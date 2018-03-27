Kocaman Alper'i devşiriyor!
Aykut Kocaman ön libero olarak alınıp önce kanatta, kendisi göreve geldikten sonra da ikinci forvette görev yapan milli yıldızı idmanlarda santrfor bölgesinde değerlendiriyor. Alper'e gole dönük çalışmalar yaptırılıyor.
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 20:22
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Soldado'ya uyarı!
Toplam 4
Yorum
Aziz baba Aziz baba sagolsun emeklileri toplayıp getiriyor !
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Soldado'ya uyarı!
Toplam 4
Yorum
En büyük FENER Sürekli yedek olan, bazen son 15-20 dk ve bazen hiç oynamayan bir futbolcudan ne bekliyorsunuz, herkes nöbetçi golcü semih değil ki
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"İnancımızla istediğimiz yere ulaşacağız"
Toplam 1
Yorum
UZMAN DR GS MAÇINDAN ÖNCE VERDİĞİN RÖPORTAJDA GSNİN ACİL PUANA İHTİYACI VAR MAÇIN SONUCU ÖNEMLİ DEĞİL ANTALYADAN KALKIP NİYE İSTANBULA GELDİN PEKİ
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