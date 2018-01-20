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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    , için teklif yaptı

    Valencia, Josef için teklif yaptı
    Sezon başında West Bromwich'in istediği de Souza'ya bu kez Valencia talip oldu. La Liga ekibinin, sambacı için geçtiğimiz günlerde resmi teklif yaptığı öğrenildi. Ancak hem maddi şartlarda uyuşulamaması hem de Aykut Kocaman'ın Josef'i göndermek istememesi nedeniyle 'ya olumsuz yanıt verildi. Antalya kampında bir basın toplantısı düzenleyen 28 yaşındaki Josef de 'de mutlu olduğunu ve kalmak istediğini açıklamıştı.

    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:48
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