Yıldırım, koltuğu genç isme devretti
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, UNICEF 20 Kasım Dünya Çocuk Günü nedeniyle koltuğunu sembolik olarak Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü Yürütme Kurulu Üyesi Ceren Palacı'ya devretti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bu yıl 190 ülkenin katılımıyla çeşitli aktiviteler yapılan günde, Yıldırım'ın koltuğunu Ceren Palacı'ya bıraktığı belirtildi. Genç isim, başkanlık koltuğuna geçtikten sonra yaptığı konuşmada, Türkiye ve dünyadaki çocukların yaşadıkları sorunlara değinerek yetkililerden çocuk haklarına karşı daha duyarlı olmalarını istedi.
Başkan Yıldırım da Ceren Palacı'yı tebrik ederek, başarı diledi.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:12
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Muslera'nın kabusu Başakşehir!
Toplam 5
Yorum
ASLAN PENÇESİ 1905 MUSLERA DAMI SUÇLAR?BU KÖTÜ DEFANSLARIN HİÇ Mİ SUÇU YOK.DURAN TOPDAN GOL YİYORSAN KOŞAN TOPDAN NE KADAR YERSİN.YAZIK ÇOK YAZIK.
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Galatasaray'da ikinci deprem!
Toplam 14
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FutbolSevmez Allah aşkına senelerdir boş boş kulübede oturup para almaktan başka ne yaptı bir söyleyin
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Galatasaray'da ikinci deprem!
Toplam 14
Yorum
FutbolSevmez Ben bir Galatasaraylı olarak Ayhan Akman'ın senelerdir orda ne iş yaptığını ve ne için para aldığını düşünüyorum bulamıyorum vesselam
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