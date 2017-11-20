 Yıldırım, koltuğu genç isme devretti – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    Yıldırım, koltuğu genç isme devretti

    Yıldırım, koltuğu genç isme devretti

    Fenerbahçe Kulübü Başkanı , UNICEF nedeniyle koltuğunu sembolik olarak Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü Yürütme Kurulu Üyesi Ceren Palacı'ya devretti.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bu yıl 190 ülkenin katılımıyla çeşitli aktiviteler yapılan günde, Yıldırım'ın koltuğunu Ceren Palacı'ya bıraktığı belirtildi. Genç isim, başkanlık koltuğuna geçtikten sonra yaptığı konuşmada, Türkiye ve dünyadaki çocukların yaşadıkları sorunlara değinerek yetkililerden çocuk haklarına karşı daha duyarlı olmalarını istedi.

    Başkan Yıldırım da Ceren Palacı'yı tebrik ederek, başarı diledi.

    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:12
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