Aleksandar Stanojevic: Savaşmaya devam edeceğiz!

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte teknik adamın açıklamalarından öne çıkanlar...

"SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İkinci yarının başında duran toptan yedikleri gollerin kendilerini sarstığını dile getiren Misirli.com.tr Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, "Öncelikle Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Maalesef iki duran toptan çok kolay goller yedik. Trabzonspor çok iyi bir takım bunu biliyoruz, güçlü bir takım. Farklı kurulumları var. Oyun kurarken duran toplar olsun orta açmalarda olsun iyi bir hocaları var. Devam edeceğiz, savaşacağız, bırakmayacağız. Ama maalesef bugün dediğim gibi ikinci yarının ardından özellikle ilk beş dakikada duran toptan yediğimiz gol bizi çok sarstı. Nasıl olabiliyor bu seviyede bu kadar kolay bir gol yemek onu anlayamıyorum. Ama dediğim gibi biz savaşmaya devam edeceğiz. Bugün aslında daha öncesinde yaklaştık galibiyet. Ardından galibiyet serisi yakalayacağımızı düşünüyordum. Ama maalesef bugün bunun uzağında kaldık" ifadelerini kullandı.