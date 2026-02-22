Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Samsunspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 23. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük sahasında Samsunspor'u konuk ediyor. Fatih Karagümrük ile Samsunspor arasında oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İŞTE FATİH KARAGÜMRÜK-SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ:
Fatih Karagümrük: Grbic, Lichnovsky, Biraschi, Kranevitter, Bartuğ, Berkay, Verde, Larsson, Mladenovic, Esgaio, Babicka
Samsunspor: Okan, Drongelen, Satka, Zeki, Tomasson, Celil, Makoumbou, Mendes, Holse, Assoumou, Ndiaye
FATİH KARAGÜMRÜK-SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fatih Karagümrük-Samsunspor maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.