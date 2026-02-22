Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Samsunspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 23. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük sahasında Samsunspor'u konuk ediyor. Fatih Karagümrük ile Samsunspor arasında oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 19:46
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 23. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük sahasında Samsunspor'u konuk ediyor. Fatih Karagümrük ile Samsunspor arasında oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE FATİH KARAGÜMRÜK-SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ:

Fatih Karagümrük: Grbic, Lichnovsky, Biraschi, Kranevitter, Bartuğ, Berkay, Verde, Larsson, Mladenovic, Esgaio, Babicka

Samsunspor: Okan, Drongelen, Satka, Zeki, Tomasson, Celil, Makoumbou, Mendes, Holse, Assoumou, Ndiaye

FATİH KARAGÜMRÜK-SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük-Samsunspor maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

