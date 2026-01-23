Davide Biraschi yeniden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük eski futbolcusu Davide Biraschi'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. İstanbul temsilcisinden İtalyan stoper ile ilgili olarak resmi açıklama geldi.

İŞTE FATİH KARAGÜMRÜK'TEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Davide Biraschi 4. Kez Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te

Kulübümüz, İtalya Serie B ekiplerinden Frosinone'nin 31 yaşındaki stoperi Davide Biraschi ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı.

2021-2024 yılları arasında 3 sezon formamızı giyen Davide Biraschi; 6 sezon Genoa'da, son 2 sezon da Frosinone'de mücadele etti.

Yeniden kırmızı siyahlı formamızı terletecek Davide Biraschi'ye ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.