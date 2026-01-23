CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Davide Biraschi yeniden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te

Davide Biraschi yeniden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te

Süper Lig ekiplerinden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İstanbul ekibi son olarak eski futbolcusu Davide Biraschi ile yeniden anlaştı. İşte haberin detayları...

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2026 Cuma 17:55
Davide Biraschi yeniden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük eski futbolcusu Davide Biraschi'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. İstanbul temsilcisinden İtalyan stoper ile ilgili olarak resmi açıklama geldi.

İŞTE FATİH KARAGÜMRÜK'TEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Davide Biraschi 4. Kez Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te

Kulübümüz, İtalya Serie B ekiplerinden Frosinone'nin 31 yaşındaki stoperi Davide Biraschi ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı.

2021-2024 yılları arasında 3 sezon formamızı giyen Davide Biraschi; 6 sezon Genoa'da, son 2 sezon da Frosinone'de mücadele etti.

Yeniden kırmızı siyahlı formamızı terletecek Davide Biraschi'ye ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.

