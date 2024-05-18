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Fatih Karagümrük'te Tolunay Kafkas'tan hakem isyanı! "Sezon başından beri..."

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup oldu. Mücadele sonrası konuk takımın teknik direktörü Tolunay Kafkas açıklamalarda bulundu ve "Ligin başından başlayıp sonuna kadar ciddi hakem hataları oldu. Söyleyecek çok şey var da şimdi herkes mutlu olsun bakalım." ifadelerini kullandı. | Son dakika spor haberleri

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 22:17
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Fatih Karagümrük'te Tolunay Kafkas'tan hakem isyanı! "Sezon başından beri..."

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'ye 3-1 yenilen VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Tolunay Kafkas, küme düştükleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kafkas, maçın ilk yarısında etkili oynadıklarını ve oyun üstünlüğünü ele geçirdiklerini söyledi.

Küme düştükleri için üzgün olduklarını belirten Kafkas, şunları kaydetti:

"İkinci yarı başladığında maalesef yarım olan bir pozisyondan gol yedik. Kırmızı karttan sonra da zaten oyunun dengesi iyice değişti. Gaziantep FK'yi tebrik ediyorum. Tabi asıl söylenmesi gereken hani özellikle Fatih Karagümrük Spor Kulübüne ligin başından başlayıp sonuna kadar ciddi hakem hataları oldu. İşte son haftalara gelince biliyorsunuz VAR hakemleri gelmeye başladı falan filan yani. Bu son iki haftalık, üç haftalık bu işin doğrusu biz tam bir sezonu maalesef kapsamıyor. Yönetenler enteresan adamlar yani. Eh hayırlı olsun yani. Söyleyecek çok şey var da şimdi herkes mutlu olsun bakalım."

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