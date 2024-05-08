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Fatih Karagümrük'ten PFDK'ya Feghouli tepkisi!

Trendyol Süper Lİg ekiplerinden Vavacars Fatih Karagümrük, PFDK'nın Sofiane Feghouli'ye verdiği cezaya ilişkin tepki gösteren bir açıklama yayınladı. | Son dakika spor haberleri

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 13:33
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Fatih Karagümrük'ten PFDK'ya Feghouli tepkisi!

Fatih Karagümrük Kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK), Cezayirli futbolcuları Sofiane Feghouli'ye verdiği 5 maç men ve 65 bin TL para cezası ile ilgili açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Futbolcumuz Sofiane Feghouli'ye, 4 Mayıs tarihinde Kayserispor ile oynadığımız müsabakadaki hareketinden dolayı disiplin kurulu tarafından bize sürpriz olmayacak şekilde 5 maç ceza verilmiştir. Sezon boyu oynanan tüm müsabakalarda futbolculara verilen cezaları göz önüne alırsak Feghouli'ye verilen cezayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."

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