Vavacars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan sert tepki! "Bu hakemi oraya çıkaranlar..."

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Fenerbahçe - Vavacars Fatih Karagümrük maçında hakem kararları tartışma yarattı. Sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlanan müsabaka sonrası Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma yazılı bir açıklamada bulundu.

Hurma, "Açıklamayı bu hakemi oraya çıkaranlar yapmalı!" ifadelerini kullandı.

İşte Süleyman Hurma'nın açıklaması:

"Benden açıklama bekleyenlere sesleniyorum;

Ahlakla ilgisi olmayanlara benim sesim ulaşsaydı, 35 senedir bir şeyler düzelirdi. Bence açıklamayı bu hakemi oraya çıkaranlar yapmalı!"