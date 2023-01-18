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Brahim Darri yeniden Fatih Karagümrük'e transfer oldu

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, eski oyuncusu Brahim Darri'i yeniden kadrosuna kattı.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 14:31
Brahim Darri yeniden Fatih Karagümrük'e transfer oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, eski oyuncusu Brahim Darri'yi kadrosuna kattı.

Ara transfer döneminde daha önce Sofiane Feghouli, Adem Ljajic ve Andrea Bertolacci'yle sözleşme imzalayan Fatih Karagümrük, eski oyuncusu Brahim Darri'yle de sezon sonuna kadar anlaşırken, oyuncunun lisans işlemlerini de tamamladı.

Dün lisansı çıkarılan 28 yaşındaki Hollandalı futbolcu, 2019-2020 sezonunun tamamında ve 2020-2021 sezonunun ilk yarısında Fatih Karagümrük forması giymişti.

Kırmızı-siyahlı formayla 1. Lig, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 40 maça çıkan Darri, bu karşılaşmalarda 4 gol attı.

Fatih Karagümrük ile yollarını ayırdıktan sonra Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Samsunspor ve Denizlispor formalarını giyen Hollandalı futbolcu, sezon başında Katar'ın Al-Mesaimeer ekibine transfer olmuştu.


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