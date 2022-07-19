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SÜPER LİG HABERLERİ | Colin Kazım-Richards Fatih Karagümrük'te!

Son dakika haberleri... Teknik direktör Andre Pirlo yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fatih Karagümrük'te transfer harekatı da tüm hızıyla devam ediyor. Hücum yönünden geniş bir kadro oluşturmak isteyen İstanbul ekibi bu kapsamda geçmiş sezonlarda Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giyen Colin Kazım Richards'ı kadrosuna kattı. İşte detaylar...

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 23:09
SÜPER LİG HABERLERİ | Colin Kazım-Richards Fatih Karagümrük'te!

VavaCars Fatih Karagümrük, 35 yaşındaki futbolcu Colin Kazım Richards'ı renklerine bağladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Milli futbolcu Colin Kazım Richards'ı kadromuza kattık." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'de Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Hollanda'da Feyenoord, İskoçya'da Celtic, İngiltere'de Sheffield United, Blackburn Rovers, Brezilya'da Coritiba, Corinthians ve Meksika'da Pachuca gibi takımlarda top koşturan 35 yaşındaki İngiliz asıllı Türk futbolcu, son olarak İngiltere temsilcisi Derby County'de forma giydi.

Colin Kazım-Richards, 37 kez görev yaptığı A Milli Takım'da 2 gol kaydetti.

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