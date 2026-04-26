Eyüpspor’dan kritik 3 puan

İkas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig 31. hafta maçında Gaziantep FK'yı sahasında 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Umut Bozok, 65. dakikada Charles Andre Raux Yao ve 78. dakikada Metehan Altunbaş kaydetti. Bu karşılaşmayla birlikte 28 puana ulaşan İkas Eyüpspor 15. sıraya yükseldi ve ligde kalmak adına kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Gaziantep FK ise 37 puanda kaldı ve 10. sırada yer aldı. Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında İkas Eyüpspor, Zecorner Kayserispor deplasmanına konuk olacak. Gaziantep FK ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.