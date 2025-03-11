İdolüm Enrique

Eyüpspor'un Teknik Direktörü Arda Turan, önemli açıklamalara imza attı. 38 yaşındaki çalıştırıcı, "Bir teknik direktör olarak hayat nasıl?" sorusuna, "Ofansif olarak Luis Enrique benim idolüm. Kişisel olarak da onu seviyorum. O benim kalbimde" dedi. Galatasaray, Fenerbahçe rekabeti hakkında açıklamalar yapan Turan, "Ezeli rekabet iyi bir dönemden geçmiyor. Saha içinde olanlardan ziyade saha dışında olanları konuşuyoruz ve bu iyi bir şey değil" dedi. "Galatasaray'ın A takımına girdiğinizde neler hissettiniz?" sorusuna Turan, "O sahada Messi gibiydim" dedi. Madrid'deki günlerinden bahseden Arda, Simone bana saygı duyuyordu sonra sevgi gösterdi" dedi.