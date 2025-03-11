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Haberler Eyüpspor İdolüm Enrique

İdolüm Enrique

The National gazetesine röportaj veren Arda Turan önemli açıklamalar yaptı.

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 Salı 06:50
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İdolüm Enrique
Eyüpspor'un Teknik Direktörü Arda Turan, önemli açıklamalara imza attı. 38 yaşındaki çalıştırıcı, "Bir teknik direktör olarak hayat nasıl?" sorusuna, "Ofansif olarak Luis Enrique benim idolüm. Kişisel olarak da onu seviyorum. O benim kalbimde" dedi. Galatasaray, Fenerbahçe rekabeti hakkında açıklamalar yapan Turan, "Ezeli rekabet iyi bir dönemden geçmiyor. Saha içinde olanlardan ziyade saha dışında olanları konuşuyoruz ve bu iyi bir şey değil" dedi. "Galatasaray'ın A takımına girdiğinizde neler hissettiniz?" sorusuna Turan, "O sahada Messi gibiydim" dedi. Madrid'deki günlerinden bahseden Arda, Simone bana saygı duyuyordu sonra sevgi gösterdi" dedi.
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