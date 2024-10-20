Eyüp'te Ahmed şov

Süper Lig'in iki flaş ekibi, İstanbul'da kozlarını paylaştı. Eyüpspor, Göztepe'yi tek golle geçti. Eflatun- sarılılar, 19'da yıldız ismi Ahmed Kutucu'yla geçti. Saiz'in pasında sağ çaprazda topla buluşan Thiam, şutunu çekti. Kaleci Lis'den dönen topu Ahmed, tamamladı.

İSTANBUL'DA NAMAĞLUP

İkinci yarıdda da üstün olan taraf Eyüpspor'du. 63'te Emre, 76'da Ahmed net pozisyonlardan yararlanamadı. Göztepe'nin tek tehlikeli akınında 88'de Romulo ve Tijanic, kaleci Berke'yi geçemedi. Eyüpspor evinde yenilmezliğini sürdürüp 2'de 2 yaparken, Göztepe, dış sahada yine kazanamadı.

AHMED KUTUCU PARLIYOR

Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, Ahmed Kutucu'nun müthiş performansıyla tırmanışını sürdürüyor. Sahasında Göztepe'yi 1-0 yenen İstanbul ekibinde 24 yaşındaki kanat oyuncusu, galibiyet golünü attı. Kutucu, bu sezon 4. kez ağları sarstı.

DEFANSI ÖĞRENCEĞİZ

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Eyüp karşısında yine savunma hataları yaptıklarını söyledi. Bulgar teknik adam, "Deplasmanda yine kazanamadık. Milli arada yaptığımız savunma çalışmalarına rağmen basit bir gol yedik" dedi.