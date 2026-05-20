CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler EuroLeague Fenerbahçe Beko'nun hedefi EuroLeague'de üst üste şampiyonluk

Fenerbahçe Beko'nun hedefi EuroLeague'de üst üste şampiyonluk

Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Final organizasyonunda mücadele edecek Fenerbahçe Beko, son şampiyon ünvanını korumayı hedefliyor.

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2026 11:37
Fenerbahçe Beko'nun hedefi EuroLeague'de üst üste şampiyonluk

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Dörtlü Final, 22-24 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilecek. Organizasyonda son şampiyon Fenerbahçe'nin yanı sıra İspanya temsilcileri Real Madrid ve Valencia Basket ile Yunanistan ekibi Olympiakos yer alacak.

Dört kez final oynadığı EuroLeague'de ilk şampiyonluğunu 2017'de, ikincisini 2025'te kazanan sarı-lacivertli takım, Atina'da üçüncü kez kupanın sahibi olmaya çalışacak.

Son 11 sezonda 8. Dörtlü Final

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'in müdavimi oldu.

Sarı-lacivertliler, EuroLeague'de son 11 sezonda üst üste 3, toplamda 8 kez son 4 takım arasında yer alarak önemli bir başarı elde etti.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Fenerbahçe, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarının ardından 2025-2026'da da Dörtlü Final'e yükseldi.

Normal sezonu 4. tamamladı

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde normal sezonu 4. sırada bitirdi.

Sarı-lacivertli takım, oynadığı 38 maçta 24 galibiyet ve 14 yenilgi yaşadı.

Sezona istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe, ilk 8 müsabakada sadece 3 galibiyet alabildi. Bu süreçten sonra büyük bir çıkış yakalayan sarı-lacivertliler, 21 müsabakada sadece 2 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe, kötü bir grafik çizdiği son 9 karşılaşmada ise sahadan 7 kez yenilgiyle ayrıldı.

Play-off'ta Zalgiris'i eledi

Sarı-lacivertli takım, play-off'ta Litvanya temsilcisi Zalgiris'e üstünlük kurarak adını Dörtlü Final'e yükseldi.

Fenerbahçe Beko, normal sezonu 5. sırada bitiren Zalgiris'e karşı İstanbul'daki ilk 2 maçı kazanarak seride 2-0 öne geçti.

Litvanya ekibi, Kaunas'ta oynanan üçüncü müsabakadan galip ayrılarak seride durumu 2-1'e getirdi. Sarı-lacivertli ekip, uzatmalara giderek büyük bir heyecana sahne olan serinin dördüncü maçında Zalgiris'i mağlup ederek seriyi 3-1 kazandı ve adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

Önemli oyuncular Horton Tucker ile Baldwin

Fenerbahçe Beko'da Talen Horton Tucker ile Wade Baldwin'in performansı, Dörtlü Final'de belirleyici olacak.

EuroLeague'de ilk sezonu olmasına karşın uyum sürecini çabuk atlatan Horton Tucker, fiziksel avantajı, potaya hızlı gidebilmesi ve bire birdeki gücüyle sarı-lacivertlilere hücumda önemli katkı sağladı. ABD'li oyuncu, forma giydiği 41 maçta 15,7 sayı ortalamasıyla oynadı.

Wade Baldwin ise Fenerbahçe'deki ikinci sezonunda birçok maçta liderlik rolü üstlenmesiyle dikkati çekti. Çıktığı 41 müsabakada 14,1 sayı ortalamasıyla mücadele eden ABD'li basketbolcu, savunmada sergilediği performansla da öne çıktı.

Sarı-lacivertlilerde milli oyuncu Tarık Biberovic 3 sayı çizgisinin gerisinden, Nicolo Melli ise pota altı ile savunma ribauntlarında kritik rol üstlenecek.

Jasikevicius, 7. kez Dörtlü Final'de

Sarunas Jasikevicius, Avrupa Ligi'nde başantrenör olarak 7. Dörtlü Final'ine çıkacak.

Fenerbahçe Beko'nun Litvanyalı çalıştırıcısı, Avrupa Ligi'nde ilk Dörtlü Final heyecanını 2018'de ülkesinin Zalgiris takımıyla yaşadı.

2021, 2022 ve 2023'te Barcelona'yı son 4 takım arasına taşıyan Jasikevicius, son 3 sezonda ise sarı-lacivertlilerin başında aynı başarıyı yakaladı.

Sarunas Jasikevicius, bu süreçte tek şampiyonluğunu geçen sezon Fenerbahçe ile elde etti.

Jasikevicus, oyunculuk kariyerinde ise Avrupa Ligi'nde 4 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Rakip Olympiakos

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun yarı finalinde Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler, normal sezonu zirvede bitiren Yunanistan ekibine karşı final bileti alabilmek için mücadele edecek.

İki takım, Dörtlü Final'de üçüncü kez rakip olacak. Fenerbahçe, 2016-2017 sezonunda İstanbul'da oynanan finalde Olympiakos'u 80-64 yenerek EuroLeague'deki ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Yunanistan temsilcisi ise 2023-2024'te üçüncülük maçında sarı-lacivertlileri 87-84 mağlup etmişti.

F.Bahçe'ye dünya yıldızı kaleci! Ederson'un yerine gelecek
F.Bahçe'de flaş ayrılık! Evini bile satın aldı
DİĞER
Sevgilisi İlayda Alişan'ı öpücüklere boğdu! Oğulcan Engin'den aşk dolu paylaşım...
Hürmüz'e alternatif! MSB'den NATO'ya "Boru Hattı" önerisi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da 3 yıldız için karar çıktı!
Icardi imzayı atıyor! İşte yeni maaşı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gençlerbirliği'nde sezonun yıldızları! Gençlerbirliği'nde sezonun yıldızları! 11:15
Onuachu sessizliğini bozmak istiyor! Onuachu sessizliğini bozmak istiyor! 11:04
8. Etnospor Kültür Festivali İstanbul'da! 8. Etnospor Kültür Festivali İstanbul'da! 10:51
Deniz Bazancir Dünya Kupası'nda! Deniz Bazancir Dünya Kupası'nda! 10:30
Real Betis'ten Amrabat kararı! Real Betis'ten Amrabat kararı! 10:23
Bisiklet Milli Takımı'na 3 sporcu! Bisiklet Milli Takımı'na 3 sporcu! 10:21
Daha Eski
Icardi imzayı atıyor! İşte yeni maaşı Icardi imzayı atıyor! İşte yeni maaşı 10:01
NBA'de Knicks, Cavaliers'ı uzatmada yendi! NBA'de Knicks, Cavaliers'ı uzatmada yendi! 09:41
Aslan'dan 3 bomba birden Aslan'dan 3 bomba birden 09:33
F.Bahçe'ye dünya yıldızı kaleci! Ederson'un yerine gelecek F.Bahçe'ye dünya yıldızı kaleci! Ederson'un yerine gelecek 09:24
Avrupa Ligi Finali gala yemeği düzenlendi! Avrupa Ligi Finali gala yemeği düzenlendi! 09:18
Mourinho F.Bahçeli yıldızı Real Madrid'e alıyor! Mourinho F.Bahçeli yıldızı Real Madrid'e alıyor! 09:07