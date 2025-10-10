CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler EuroLeague Euroleague’den “NBA Europe” açıklaması: Avrupa basketbolunun kimliği korunmalı!

Euroleague’den “NBA Europe” açıklaması: Avrupa basketbolunun kimliği korunmalı!

Euroleague, NBA ve FIBA arasında yapılan görüşmeler sonrası “NBA Europe” projesine ilişkin resmi açıklama yayımladı. Açıklamada, olası bir iş birliğinin Avrupa basketbolunun kültürel bütünlüğünü ve rekabetçi yapısını koruması gerektiği vurgulandı. İşte detaylar...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 16:04
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Euroleague’den “NBA Europe” açıklaması: Avrupa basketbolunun kimliği korunmalı!

Euroleague Basketball, son günlerde gündeme gelen "NBA Europe" projesine dair yeni bir açıklama yayımladı. Organizasyonun duyurusuna göre, Euroleague kulüpleri, NBA yönetimi ve FIBA liderliği 8 Ekim 2025 tarihinde İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldi.

Bu toplantı, NBA ve FIBA'nın geçtiğimiz aylarda yaptığı "NBA Europe" adlı yeni bir uluslararası kulüp organizasyonu kurma olasılığını araştıran ortak açıklamanın ardından gerçekleştirilen ikinci buluşma oldu.

Euroleague'in açıklamasında, bir önceki toplantıda kendilerinin bir iş birliği çerçevesi önerisi sunduğu ancak bu öneriye "anlamlı bir yanıt alınamadığı" ifade edildi. Görüşmenin, kamuya açık bilgilerin dışında yeni detay paylaşılmadan sona erdiği belirtilirken Euroleague, "yapıcı diyalog için NBA'ye ve toplantıya ev sahipliği yapan FIBA'ya teşekkür" etti.

EUROLEAGUE: TEMEL İLKELER KORUNMALI

Açıklamada, Euroleague Basketball ve üye kulüplerinin, bu süreçteki tüm görüşmelerin belirli temel ilkeler doğrultusunda ilerlemesi gerektiğini vurguladığı ifade edildi. Bu ilkeler şu şekilde sıralandı:

1) Ortak Fayda: Olası herhangi bir proje, mevcut Avrupa basketbol yapısında yer alan kurum ve bireyleri dışlamadan tüm paydaşlara değer katmalıdır.

2) Kültürel Bütünlük: Avrupa basketbolunun gelenekleri, taraftar kültürü ve kimliği korunmalı, bu miras muhafaza edilmelidir.

3) Rekabetçi Mükemmellik: Yeni bir oluşum, Avrupa basketbolunun yüksek rekabet standartlarını koruyup geliştirmelidir.

4) Avrupa Yönetişimi: Karar alma süreçlerinde Avrupa'nın çıkarlarının öncelikli olması ve yönetim yetkisinin Avrupa'da kalması sağlanmalıdır.

Euroleague açıklamasını, "Kulüplerimizle birlikte, Avrupa basketbolunun çıkarlarını koruyan ve tüm taraflar için fayda sağlayacak bir iş birliği çerçevesi geliştirmeye kararlıyız" sözleriyle noktaladı.

F.Bahçe'den orta saha bombası! 2 yıldızdan 1'i imza atacak
F.Bahçe'nin eski yıldızı için flaş iddia!
DİĞER
Süper Lig hoca değişiminde Avrupa'ya fark attı! Konuya ilişkin çarpıcı yorum: TFF ile kulüpler ortak karar almalı
Başkan Erdoğan'dan baba ocağı Rize'de İsrail'e uyarı: Tekrarı olursa bedeli olur!
Özbek’ten Kerem transferi yorumu!
Özbek'ten Barış Alper ve Icardi açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şampiyonlar Ligi hesabı Barış Alper'i paylaştı! Şampiyonlar Ligi hesabı Barış Alper'i paylaştı! 15:32
Yılmaz: Bilet fiyatları 27 TL! Yılmaz: Bilet fiyatları 27 TL! 15:31
G.Saray'da anıt açılışı yapıldı! G.Saray'da anıt açılışı yapıldı! 15:28
İsmail Kartal'dan o teklife olumsuz yanıt! İsmail Kartal'dan o teklife olumsuz yanıt! 15:11
Antalyaspor'un yeni hocası Erol Bulut! Antalyaspor'un yeni hocası Erol Bulut! 15:07
Beşiktaş'ta G.Birliği maçı hazırlıkları Beşiktaş'ta G.Birliği maçı hazırlıkları 15:04
Daha Eski
Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız basketbol maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız basketbol maçı hangi kanalda? 14:51
Alexander Sörloth'tan Gazze sözleri! Alexander Sörloth'tan Gazze sözleri! 14:45
Kayserispor'da Dalovic dönemi! Kayserispor'da Dalovic dönemi! 14:40
Belçika - Kuzey Makedonya maçı saat kaçta? Belçika - Kuzey Makedonya maçı saat kaçta? 14:40
Trabzonspor'dan Onana açıklaması! Trabzonspor'dan Onana açıklaması! 14:36
Kazakistan - Lihtenştayn maçı tüm detayları! Kazakistan - Lihtenştayn maçı tüm detayları! 14:28