Euroleague’den “NBA Europe” açıklaması: Avrupa basketbolunun kimliği korunmalı!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Euroleague Basketball, son günlerde gündeme gelen "NBA Europe" projesine dair yeni bir açıklama yayımladı. Organizasyonun duyurusuna göre, Euroleague kulüpleri, NBA yönetimi ve FIBA liderliği 8 Ekim 2025 tarihinde İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldi.

Bu toplantı, NBA ve FIBA'nın geçtiğimiz aylarda yaptığı "NBA Europe" adlı yeni bir uluslararası kulüp organizasyonu kurma olasılığını araştıran ortak açıklamanın ardından gerçekleştirilen ikinci buluşma oldu.

Euroleague'in açıklamasında, bir önceki toplantıda kendilerinin bir iş birliği çerçevesi önerisi sunduğu ancak bu öneriye "anlamlı bir yanıt alınamadığı" ifade edildi. Görüşmenin, kamuya açık bilgilerin dışında yeni detay paylaşılmadan sona erdiği belirtilirken Euroleague, "yapıcı diyalog için NBA'ye ve toplantıya ev sahipliği yapan FIBA'ya teşekkür" etti.

EUROLEAGUE: TEMEL İLKELER KORUNMALI

Açıklamada, Euroleague Basketball ve üye kulüplerinin, bu süreçteki tüm görüşmelerin belirli temel ilkeler doğrultusunda ilerlemesi gerektiğini vurguladığı ifade edildi. Bu ilkeler şu şekilde sıralandı:

1) Ortak Fayda: Olası herhangi bir proje, mevcut Avrupa basketbol yapısında yer alan kurum ve bireyleri dışlamadan tüm paydaşlara değer katmalıdır.

2) Kültürel Bütünlük: Avrupa basketbolunun gelenekleri, taraftar kültürü ve kimliği korunmalı, bu miras muhafaza edilmelidir.

3) Rekabetçi Mükemmellik: Yeni bir oluşum, Avrupa basketbolunun yüksek rekabet standartlarını koruyup geliştirmelidir.

4) Avrupa Yönetişimi: Karar alma süreçlerinde Avrupa'nın çıkarlarının öncelikli olması ve yönetim yetkisinin Avrupa'da kalması sağlanmalıdır.

Euroleague açıklamasını, "Kulüplerimizle birlikte, Avrupa basketbolunun çıkarlarını koruyan ve tüm taraflar için fayda sağlayacak bir iş birliği çerçevesi geliştirmeye kararlıyız" sözleriyle noktaladı.