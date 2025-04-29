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Haberler THY EuroLeague PARİS FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI | Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda? | THY EuroLeague

PARİS FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI | Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda? | THY EuroLeague

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague play-off üçüncü maçında Paris Basketbol ile kozlarını paylaşacak. İlk iki maçta aldığı galibiyetle Final Four vizesi için 2-0 üstünlük sağlayan temsilcimiz, Sarunas Jasikevicius yönetiminde 3 galibiyete ulaşmayı ve kupayı kaldırmayı hedefliyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025 Salı 14:12
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PARİS FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI | Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda? | THY EuroLeague

Turkish Airlines EuroLeague play-off üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol ile kozlarını paylaşacak. Normal sezonda iki defa oynanan karşılaşmalarda 1 galibiyet 1 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, 101-100 yendiği Fransız ekibine karşı 87-83 mağlup olmuştu. Dörtlü final öncesi oynanan ilk karşılaşmada rakibini 83-78 ikinci karşılaşmada 89-72 ise mağlup eden temsilcimiz, 1 galibiyete daha ulaşarak Final Four'u hedefliyor. Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe, normal sezonu 2. sırada tamamladığı EuroLeague'de başarılarını sürdürmeyi amaçlıyor. Ligi 8. sırada tamamlayan Paris Basketbol ise zorlu rakibine karşı kazanan taraf olmak istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PARİS BASKETBOL - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Turkish Airlines EuroLeague play-off turunda oynanacak Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı 29 Nisan Salı günü saat 21.30'da başlayacak.

PARİS BASKETBOL - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Adidas Arena'da oynanacak Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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