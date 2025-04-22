THY EuroLeague CANLI | Panathinaikos-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Turkish Airlines EuroLeague play-off maçında Panathinaikos ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Güçlü rakibine karşı ilk maçı Yunanistan'da oynayacak temsilcimiz, hata yapmak istemiyor. 3 galibiyet alarak adını Dörtlü Final'e yazdırmayı hedefleyen Anadolu Efes'in Luca Banchi yönetiminde nasıl sınav vereceği basketbolseverler tarafından merak ediliyor. Kupanın son sahibi Panathinaikos ise kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Bu sezon müzesine bir kupa daha eklemeyi hedefleyen Yunan ekibinde Milli takım başantrenörü Ergin Ataman'ın eski takımına karşı nasıl performans göstereceği heyecanla bekleniyor. Peki, Panathinaikos-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PANATHINAIKOS-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Turkish Airlines EuroLeague play-off turunda oynanacak Panathinaikos-Anadolu Efes maçı 22 Nisan Salı günü saat 21.30'da başlayacak.

PANATHINAIKOS-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Olimpic Sports Center'da oynanacak Panathinaikos-Anadolu Efes maçı S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.