Anadolu Efes-Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY EuroLeague

Turkish Airlines EuroLeague'in 34. haftasında Anadolu Efes ile Zalgiris Kaunas karşı karşıya gelecek. Luca Banchi yönetiminde geçtiğimiz hafta Kızılyıldız'ı 97-96 mağlup eden temsilcimiz, hanesine bir galibiyet daha eklemek istiyor. Turnuvada oynadığı 33 karşılaşmanın 19'unu kazanan Anadolu Efes 14 mücadeleyi de kaybetti. 7. sırada yer alan İstanbul ekibi, kritik maçta hata yapmak istemiyor. Anadolu Efes'e konuk olacak Zalgiris Kaunas ise 33 maç sonunda 15 galibiyet ve 18 mağlubiyet alarak 13. sırada bulunuyor. İki takımın da kazanmak istediği heyecan dolu müsabaka basketbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Anadolu Efes-Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANADOLU EFES-ZALGIRIS KAUNAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Anadolu Efes-Zalgiris Kaunas maçı 11 Nisan Cuma günü saat 20.30'da başlayacak. EuroLeague'in 34. haftasında oynanacak mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.