F.Bahçe Beko tarihe geçti

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de Fransa ekibi Paris Basketbol'u 87-83 yendiği 17. hafta erteleme maçında 30 hücum ribaundu alarak tarihi bir performansa imza attı. 11 sarı-lacivertli basketbolcudan 10'u, hem savunmada hem de hücumda ribaunt aldı. Sarunas Jasikevicius'un ekibi, 20 de savunma ribaundu aldı. Sarı-lacivertli takım, Euroleague'de Rus temsilcisi CSKA Moskova'nın rekoruna ortak oldu. CSKA Moskova, 2020-2021 sezonunda İtalya ekibi EA7 Emporio Armani Milan'ı 91-87 yendiği maçta 30'u hücumda 30'u da savunmada olarak üzere toplam 60 ribaunt almıştı.