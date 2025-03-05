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Haberler THY EuroLeague F.Bahçe Beko tarihe geçti

F.Bahçe Beko tarihe geçti

Euroleague’de Paris deplasmanında kazanarak önemli bir sonuca imza atan Fenerbahçe Beko, 30 hücum ribaunduyla turnuva rekoru kırıp tarihe geçti

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 Çarşamba 06:50
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F.Bahçe Beko tarihe geçti

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de Fransa ekibi Paris Basketbol'u 87-83 yendiği 17. hafta erteleme maçında 30 hücum ribaundu alarak tarihi bir performansa imza attı. 11 sarı-lacivertli basketbolcudan 10'u, hem savunmada hem de hücumda ribaunt aldı. Sarunas Jasikevicius'un ekibi, 20 de savunma ribaundu aldı. Sarı-lacivertli takım, Euroleague'de Rus temsilcisi CSKA Moskova'nın rekoruna ortak oldu. CSKA Moskova, 2020-2021 sezonunda İtalya ekibi EA7 Emporio Armani Milan'ı 91-87 yendiği maçta 30'u hücumda 30'u da savunmada olarak üzere toplam 60 ribaunt almıştı.

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