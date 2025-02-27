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Haberler THY EuroLeague Maccabi Tel Aviv-Fenerbahçe Beko maçı CANLI (THY EuroLeague)

Maccabi Tel Aviv-Fenerbahçe Beko maçı CANLI (THY EuroLeague)

THY EuroLeague'in 27. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz bu mücadeleden mutlaka galibiyetle ayrılmak istiyor. Maccabi Tel Aviv-Fenerbahçe Beko maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 Perşembe 22:57 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2025 Cuma 00:05
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Maccabi Tel Aviv-Fenerbahçe Beko maçı CANLI (THY EuroLeague)

THY EuroLeague'in 27. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geliyor.

Temsilcimiz bu mücadeleden mutlaka galibiyetle ayrılmak istiyor. Maccabi Tel Aviv-Fenerbahçe Beko maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE CANLI PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot sonucu: Maccabi Tel Aviv 25-21 Fenerbahçe

2. Periyot sonucu: Maccabi Tel Aviv 41-46 Fenerbahçe

3. Periyot oynanıyor: Maccabi Tel Aviv 43-48 Fenerbahçe

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

MACCABI TEL AVIV-FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Maccabi Tel Aviv-Fenerbahçe Beko maçı TSİ 23.00'de başladı. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanıyor.

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