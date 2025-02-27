Maccabi Tel Aviv-Fenerbahçe Beko maçı CANLI (THY EuroLeague)

THY EuroLeague'in 27. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geliyor.
Temsilcimiz bu mücadeleden mutlaka galibiyetle ayrılmak istiyor. Maccabi Tel Aviv-Fenerbahçe Beko maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İŞTE CANLI PERİYOT SONUÇLARI:
1. Periyot sonucu: Maccabi Tel Aviv 25-21 Fenerbahçe
2. Periyot sonucu: Maccabi Tel Aviv 41-46 Fenerbahçe
3. Periyot oynanıyor: Maccabi Tel Aviv 43-48 Fenerbahçe
(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)
MACCABI TEL AVIV-FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Maccabi Tel Aviv-Fenerbahçe Beko maçı TSİ 23.00'de başladı. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanıyor.