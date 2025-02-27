Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY EuroLeague

Turkish Airlines EuroLeague'in 26. haftasında Maccabi Playtika ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Sarunas Jasikevicius yönetiminde başarılı bir sezon geçiren sarı-lacivertliler, son hafta oynanan Real Madird maçını 78-67 kazanarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ligde 17 galibiyet ve 8 mağlubiyet alarak ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, İsrail ekibine karşı kazanarak yükselişini sürdürmeyi hedefliyor. Deplasmanda oynayacağı maçta etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan Kanarya, zirve yarışında Olimpiakos ile olan mücadelesinde yara almak istemiyor. Ev sahibi takım ise 6 galibiyet ve 20 yenilgi alarak 17. sırada bulunuyor. Peki, Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MACCABI PLAYTIKA-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Turkish Airlines EuroLeague'in 26. haftasında oynanacak Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko maçı 27 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Emilio Perez, Uros Nikolic, Steve Bittner hakem üçlüsü yönetecek.

MACCABI PLAYTIKA-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Belgrad'da, Stark Arena Stadyumu'nda oynanacak Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.