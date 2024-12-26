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Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Partizan'a konuk oluyor!

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Partizan'a konuk oluyor!

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 18. haftasında 27 Aralık Perşembe günü Partizan ile deplasmanda karşılaşacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 09:52
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Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Partizan'a konuk oluyor!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında 27 Aralık Perşembe günü Sırbistan'ın Partizan ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Belgrad Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.

Ligin geride kalan bölümünde çıktığı 16 maçta 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 5. sırada bulunuyor. Sarunas Jasikevicius'un ekibi, 6 yenilginin 4'ünü son 5 maçta yaşadı.

Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan, 7 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 14. sırada yer alıyor.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında Ülker Arena'da oynanan müsabakadan Fenerbahçe Beko, 89-72'lik skorla galip ayrılmıştı.

İki takım daha önce 15 kez karşı karşıya gelirken, bu maçların 9'unu sarı-lacivertliler kazandı, 6 maçta ise Sırbistan ekibi parkeden galibiyetle ayrıldı.

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