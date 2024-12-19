Paris - Fenerbahçe Beko maçı izle | Paris - Fenerbahçe Beko basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? THY Euroleague

THY EuroLeague'de heyecan, 17. hafta maçlarıyla devam ediyor. Fenerbahçe Beko, Adidas Arena'da Fransa ekibi Paris Basketbol'a konuk olacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Paris - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PARİS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Paris - Fenerbahçe Beko maçı 19 Aralık Perşembe günü saat 22.30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Ilija Belosevic (Sırbistan), Jordi Aliaga (İspanya), Saso Petek (Slovenya) hakem üçlüsü yönetecek.

FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'deki son maçında 17 Aralık Sal günü konuk olduğu Barcelona'ya 90-63 mağlup olarak altıncı yenilgisini aldı. Takımımızda Bonzie Colson 15 sayı üretti.

Ekibimiz, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki son maçında 14 Aralık Cumartesi günü Tofaş'ı konuk etti. Takımımız, mücadeleyi 90-88 kazanarak 10. maçlar sonunda 9. galibiyetini alarak liderliğe yükseldi.

Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbekin, Dyshawn Pierre ve Arturs Zagars'ın yanı sıra, Barcelona maçında sakatlanan Wade Baldwin bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Paris Basketbol'da son durum:

Tiago Splitter tarafından çalıştırılan Paris'in kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guardlar: TJ Shorts, Maodo Lo, Nadir Hifi, Sebastian Herrera, Yakuba Ouattara

Forvetler: Collin Malcolm, Tyson Ward, Leopold Cavaliere, Daulton Hommes, Bandja Sy, Mikael Jantunen

Pivotlar: Kevarrius Hayes, Enzo Shahrvin, Leon Kratzer, Michael Kessens

Koç: Tiago Splitter

Paris, bu sezon EuroLeague'de oynadığı 16 maçta 11 galibiyet aldı. İlk EuroLeague sezonunda önemli bir performans ortaya koyarak dikkat çeken Paris, son mücadelesinde ise 17 Aralık Salı günü konuk ettiği Real Madrid'e 85-96 mağlup oldu. TJ Shorts'un forma giymediği karşılaşmada Maodo Lo, 30 sayı ile en skorer isim oldu.

Rakibimiz, Fransa Ligi'nde bu sezon çıktığı 12 maçta 9 galibiyet elde etti. Paris, son olarak 15 Aralık Pazar günü konuk olduğu Le Mans'a 84-76 yenildi. Paris cephesinde Tyson Ward 24, TJ Shorts 11 sayı buldu.

Takım istatistikleri - hücum (Paris - Fenerbahçe Beko):

Atılan sayı: 86.8 - 77.9

2 sayı: %54.7 - %49.5

3 sayı: %34.3 - %35.9

Serbest atış: %74.0 - %78.8

Ribaund: 36.2 - 36.6

Asist: 15.8 - 15.3

Top çalma: 10.6 - 13.0

Blok: 2.3 - 2.1

Takım istatistikleri - savunma (Paris - Fenerbahçe Beko):

Yenilen sayı: 83.6 - 79.1

2 sayı: %55.1 - %53.8

3 sayı: %31.5 - %32.8

Serbest atış: %78.0 - %78.2

Ribaund: 38.1 - 32.9

Asist: 17.5 - 18.0

Top çalma: 5.6 - 6.3

Blok: 2.7 - 2.0