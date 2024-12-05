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Haberler THY EuroLeague Real Madrid Fenerbahçe Beko maçı canlı izle | Real Madrid - Fenerbahçe Beko basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? THY Euroleague

Real Madrid Fenerbahçe Beko maçı canlı izle | Real Madrid - Fenerbahçe Beko basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor.Real Madrid ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı basketbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 12:00 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 12:20
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Real Madrid Fenerbahçe Beko maçı canlı izle | Real Madrid - Fenerbahçe Beko basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? THY Euroleague

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Real Madrid ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Madrid - Fenerbahçe Beko MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı 5 Aralık Perşembe günü saat 22.45'te S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'de son olarak 3 Aralık Salı günü konuk olduğu Baskonia'ya 88-76 mağlup oldu. Bu sonuçla dördüncü yenilgisini alan ekibimizde Tarık Biberovic ve Arturs Zagars 13'er sayı üretti.

Ekibimiz, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki son maçında 1 Aralık Pazar günü Mersin Spor'a konuk oldu. Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 69-98 galip ayrılarak sekizinci maçında yedinci galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis 20, Bonzie Colson 14, Boban Marjanovic ve Tarık Biberovic 12'şer sayı üretti.

Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbekin, Devon Hall ve Dyshawn Pierre sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

REAL MADRID'DE SON DURUM

Chus Mateo tarafından çalıştırılan Real Madrid'in kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guardlar: Facundo Campazzo, Sergio Llull, Andres Feliz, Xavier Rathan-Mayes

Forvetler: Alberto Abalde, Dzanan Musa, Mario Hezonja, Hugo Gonzalez, Gabriel Deck, Gildas Gimenez, Declan Duru

Pivotlar: Walter Tavares, Serge Ibaka, Usman Garuba, Eli N'Diaye, Sidi Gueye

Koç: Chus Mateo

Real Madrid, bu sezon EuroLeague'de oynadığı 13 maçta 6 galibiyet elde etti. Rakibimiz, çift maç haftasının ilk karşılaşmasında 3 Aralık Salı günü konuk olduğu Asvel'e 80-78 mağlup oldu. Real'de Mario Hezonja 19, Gabriel Deck 17, Walter Tavares 10 sayı üretti.

Rakibimiz, İspanya Ligi ACB'de bu sezon oynadığı 9 maçta 6 galibiyet aldı. Real, son olarak 1 Aralık Pazar günü konuk olduğu Joventut Badalona'ya 80-76 yenildi. Bu müsabakada Facundo Campazzo 19, Mario Hezonja ve Dzanan Musa 10'ar sayı buldu.

TAKIM İSTATİSTİKLERİ

Hücum (Real Madrid - Fenerbahçe Beko):

Atılan Sayı: 84.4 - 79.4

2 Sayı: %61.8 - %48.8

3 Sayı: %33.7 - %38.1

Serbest atış: %78.6 - %79.5

Ribaund: 33.5 - 37.1

Asist: 20.3 - 16.5

Top çalma: 6.1 - 5.9

Blok: 3.1 - 2.2

Savunma (Real Madrid - Fenerbahçe Beko):

Yenilen Sayı: 82.6 - 77.4

2 Sayı: %50.3 - %53.8

3 Sayı: %37.6 - %30.0

Serbest atış: %80.0 - %76.0

Ribaund: 33.9 - 33.1

Asist: 17.5 - 17.8

Top çalma: 6.2 - 6.1

Blok: 1.7 - 2.4

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