Real Madrid - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Real Madrid ile Olympiakos kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Olympiakos maçı 24 Mayıs Cuma günü saat 22:00'de S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

REAL MADRID 12. ŞAMPİYONLUĞU HEDEFLİYOR!

Basketbolda THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de mücadele edecek İspanya'nın Real Madrid takımı, organizasyonda en çok şampiyon olan takım durumunda bulunuyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de başlayacak ve Türkiye'den Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra Yunanistan'dan da Panathinaikos ve Olympiakos'un yer aldığı Dörtlü Final'e katılacak İspanyol ekibi Real Madrid, 12. şampiyonluğunu hedefliyor. İspanyol ekibi, 1958 yılından bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 1963-1964, 1964-1965, 1966-1967, 1967-1968, 1973-1974, 1977-1978, 1979-1980, 1994-1995, 2014-2015, 2017-2018 ve 2022-2023 sezonlarını şampiyon tamamladı. Real Madrid, 11 şampiyonluğun yanı sıra 9 ikincilik, 4 üçüncülük ve 10 dördüncülük elde etti.

SON 14 DÖRTLÜ FİNAL'İN 10'UNDA YER ALDI

Real Madrid, 1995-1996 sezonunda yer aldığı Dörtlü Final'in ardından 14 sene bu organizasyondan uzak kaldı. 2010-2011 yılında Dörtlü Final mücadelesi veren İspanyol ekibi, bu sezonla birlikte 14 organizasyonun 10'unda ismini son 4 takım arasına yazdırmayı başardı. 2014-2015, 2017-2018 ve 2022-2023 sezonlarında kupayı kazanmayı başaran son şampiyon Real Madrid, yer aldığı son 10 organizasyonda 2013, 2014 ve 2022 yıllarında ise finalde kaybetti.

NORMAL SEZONU ZİRVEDE BİTİRDİ

Real Madrid, normal sezonu 27 galibiyetle lider tamamladı. Bu sezon rakiplerine göre üstün bir oyun sergileyen eflatun-beyazlılar, play-off'u garantileyen ilk takım oldu. Real Madrid, Dörtlü Final'de ilk maçında Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle karşı karşıya gelecek. İki takım, geçen sene finalde karşılaşmış ve Real Madrid karşılaşmadan 79-78 galip ayrılarak 11. şampiyonluğunu elde etmişti.

BU SEZON SADECE FENERBAHÇE'Yİ YENEMEDİ

Sezonun ilk bölümü itibarıyla liderliği ele alan ve ligde normal sezonu zirvede tamamlayan Real Madrid'in bu sezon iki maçta da kaybettiği tek takım Fenerbahçe Beko oldu. İstanbul'da oynanan karşılaşmayı uzatma bölümünde 100-99 kazanan sarı-lacivertli takım, rakibine de bu sezonki ilk yenilgisini tattırdı. Sezonun ikinci yarısında İspanya'da oynanan mücadeleyi de Fenerbahçe Beko, 10 sayılık farkla 89-79 kazanmayı başardı.