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Partizan - Anadolu Efes canlı izle | THY EuroLeague

THY EuroLeague'in 27. haftasında Anadolu Efes, Partizan'a konuk oluyor. Son 2 maçını kazanan Tomislav Mijatovic'in öğrencileri, parkeden galip ayrılarak serisini sürdürmek istiyor. Bu maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 29 Şubat 2024 Perşembe 22:30 Güncelleme Tarihi: 29 Şubat 2024 Perşembe 23:30
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Partizan - Anadolu Efes canlı izle | THY EuroLeague

THY EuroLeague'in 27. haftasında Partizan ile Anadolu Efes, Stark Arena'da karşı karşıya geliyor.

EuroLeague'de oynadığı son 2 maçı kazanan temsilcimiz Anadolu Efes, Sırbistan temsilcisi Partizan karşısında da kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Zeljko Obradovic'in ekibi Partizan ise EuroLeague'deki son 3 maçını kaybetti.

Bu maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI SKOR:

1.Periyot Sonucu: Partizan 17-20 Anadolu Efes

2.Periyot Sonucu: Partizan 43-40 Anadolu Efes

3.Periyot Oynanıyor: Partizan 45-40 Anadolu Efes

Haberimiz güncellenmektedir.

PARTİZAN - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Partizan - Anadolu Efes maçı 29 Şubat Perşembe günü saat 22.30'da başladı. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.

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