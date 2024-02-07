THY Euroleague’de 26. hafta heyecanı yaşanacak

THY Euroleague'de 26. hafta 8 Şubat Perşembe günü oynanacak 5 karşılaşmayla başlayacak.

THY Euroleague'de 26. hafta heyecanı 8 Şubat Perşembe ve 9 Şubat Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. A. Efes, perşembe günü evinde İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Fenerbahçe Beko ise cuma günü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacak.

THY Euroleague'de 26. hafta programı şöyle:

8 Şubat Perşembe

20.30 A. Efes - Maccabi Tel Aviv

22.30 Baskonia - ASVEL

22.30 Partizan - Bayern Münih

22.30 Valencia Basket - Olympiakos

22.30 Olimpia Milano - Real Madrid

9 Şubat Cuma

22.00 Kızılyıldız - Zalgiris Kaunas

22.15 Panathinaikos - Fenerbahçe

22.30 Virtus Bologna - Monaco

22.30 Barcelona - ALBA Berlin