Haberler THY EuroLeague THY Euroleague'de 9. hafta heyecanı yaşanacak

THY Euroleague'de 9. hafta heyecanı yaşanacak

Son dakika spor haberleri... THY Euroleague'de 9. hafta heyecanı yaşanacak. İşte maç fikstürü...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 11:57
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
THY Euroleague'de 9. hafta heyecanı yaşanacak

THY Euroleague'de 9. hafta 16 Kasım Perşembe günü oynanacak 4 maçla başlayacak.

THY Euroleague'de çift maç haftasında 9. hafta heyecanı 16 Kasım Perşembe günü ve 17 Kasım Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Fenerbahçe, Sırbistan'da İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile mücadele edecek. A. Efes ise deplasmanda İtalyan temsilcisi Olimpia Milano ile karşılaşacak. Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan takımı Panathinaikos da evinde Virtus Bologna ile oynayacak. Hafta Partizan - ALBA Berlin maçıyla tamamlanacak.

Euroleague'de 9. hafta programı şöyle:

16 Kasım Perşembe

22.05 Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe

22.15 Olympiakos - Kızılyıldız

22.30 Olimpia Milano - A. Efes

22.45 Real Madrid - AS Monaco

17 Kasım Cuma

21.00 Zalgiris Kaunas - Bayern Münih

22.00 ASVEL - Baskonia

22.15 Panathinaikos - Virtus Bologna

22.30 Barcelona - Valencia Basket

22.45 Partizan- ALBA Berlin

DİĞER
Aşk orucunu bozdu! Murat Boz gönlünü oyuncu Gülper Özdemir'e kaptırdı
CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 40. gün! Katliam ordusu Şifa Hastanesi’ne saldırdı: Kuvözden çıkarılan bebekler dahil tek bir Filistinli bile güvende değil
G.Saray'dan flaş Boey kararı!
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Fred ve Djiku...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe Beko Maccabi Playtika'nın konuğu!
Anadolu Efes Avrupa'da Milan'ın konuğu!
TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI NEDİR? | Türk Devletleri Teşkilatı neden kuruldu, ne işe yarar, üye ülkeler hangileri?
Pendik'te sular ne zaman gelecek? (15 Kasım 2023)
Kağıthane'de sular ne zaman gelecek? (15 Kasım 2023)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek! Anlaşma sağlandı Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek! Anlaşma sağlandı 12:04
Euroleague'de 9. hafta heyecanı! Euroleague'de 9. hafta heyecanı! 11:57
Kanarya yıldız isim için gemileri yaktı! Kanarya yıldız isim için gemileri yaktı! 11:53
EURO 2024'e gidecek takımlar belli oluyor! EURO 2024'e gidecek takımlar belli oluyor! 11:31
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Fred ve Djiku... F.Bahçe'de sıcak gelişme! Fred ve Djiku... 11:23
G.Saray'dan flaş Boey kararı! G.Saray'dan flaş Boey kararı! 11:17
Daha Eski
G.Saray'ın Zaniolo pişmanlığı! G.Saray'ın Zaniolo pişmanlığı! 10:59
Zaynutdinov kahraman ilan edildi! Zaynutdinov kahraman ilan edildi! 10:50
Eczacıbaşı Dynavit Maritza'nın konuğu! Eczacıbaşı Dynavit Maritza'nın konuğu! 10:50
F.Bahçe Beko Maccabi Playtika'nın konuğu! F.Bahçe Beko Maccabi Playtika'nın konuğu! 10:39
Dev operasyon başladı! 1 ayrılık 3 transfer Dev operasyon başladı! 1 ayrılık 3 transfer 10:34
Anadolu Efes Avrupa'da Milan'ın konuğu! Anadolu Efes Avrupa'da Milan'ın konuğu! 10:08