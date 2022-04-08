Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 34. ve son haftasında deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibi ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KIZILYILDIZ - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başkent Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

Play-off'a kalmayı daha önce garantileyen Anadolu Efes, Rus takımlarının organizasyondan ihracı sonrası ligde 16 galibiyet ve 11 yenilgiyle 5. sırada bulunuyor.

Kızılyıldız mts ise 11 galibiyet ve 16 mağlubiyetle ligde 11. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Anadolu Efes, 84-83'lük skorla kazanmıştı.

AVRUPA'DA 761. MAÇ

Anadolu Efes, Kızılyıldız mts müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 761. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa organizasyonlarında çıktığı 760 müsabakada 433 galibiyet ve 327 yenilgi yaşadı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ise 513. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda çıktığı 512 karşılaşmada 276 galibiyet elde etti, 236 kez rakiplerine mağlup oldu.